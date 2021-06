Tra le ricerche su un’epigrafe misteriosa ed i nuovi scavi archeologici si apre l’attività 2021 degli Amici di San Caprasio, a partire dall’assemblea di sabato 5 giugno

Altre notizie brevi

martedì, 1 giugno 2021, 15:04

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 1 giugno, sono 27.

martedì, 1 giugno 2021, 14:59

Il ricorso esclusivo del pagamento tramite pos o carta di credito, è stato oggetto di vivaci discussioni, legate specialmente alla difficoltà riscontrabili con soggetti anziani o che non possiedono la carta di debito. A Massa, il consigliere PD Stefano Alberti, ha chiesto formalmente al sindaco, di provvedere in tal senso,...

martedì, 1 giugno 2021, 13:45

"I ristoranti e i bar riaprono con il servizio al tavolo anche all'interno dei locali, ma nessuno sa se il limite delle quattro persone non conviventi a tavola sia superato anche in zona gialla. I nostri associati – afferma Raffaele Madeo, vicepresidente di Tni Italia, associazione che riunisce migliaia di...

martedì, 1 giugno 2021, 13:33

Incontro si svolgerà in cortile da parte delle cinque classi del comico scrittore. Per l'accoglienza sono previsti canti e bans e una rimodulazione della canzone "Ma chi è questo... Dario."

lunedì, 31 maggio 2021, 21:25

"Rifinanziare subito la Sabatini-Ter per il sostegno alle piccole imprese". Lo chiede il responsabile dell'ufficio credito di Confartigianato, Nicola Genovese, rilanciando la bontà del provvedimento: "I fondi stanno per esaurirsi e non rifinanziarli sarebbe un fatto gravissimo anche per la nostra provincia, dove Confartigianato sta seguendo le aziende nell'opera di...

lunedì, 31 maggio 2021, 21:20

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 31 maggio, sono 41.

sabato, 29 maggio 2021, 16:41

In risposta all’articolo che riguarda l’esposto presentato da Legambiente per lavori sul torrente Gordana, il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, citato nell’articolo, precisa che:

sabato, 29 maggio 2021, 16:40

Venerdì 11 giugno 2021 alle ore 11.30 sarà inaugurato presso i pescatori al porto il raccoglitore a forma di cetaceo: qui le imprese ittiche di Marina di Carrara conferiranno gli oggetti in plastica recuperati in mare. Da una collaborazione fra Rotary Carrara e Massa e Alta Marea (la cooperativa delle imprese...

sabato, 29 maggio 2021, 16:00

Lunedì 31 maggio si celebra la giornata mondiale senza il tabacco, indetta per la prima volta nel 1988 dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità.

sabato, 29 maggio 2021, 15:23

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 29 maggio, sono 42.