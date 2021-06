Udito e mal di schiena: due visite gratuite nelle farmacie di Nausicaa

lunedì, 21 giugno 2021, 21:43

Proseguono i servizi gratuiti di Nausicaa Spa per la salute e il benessere dei cittadini. Martedì 22 giugno dalle 9 alle 12 il dottor Federico Nencioni effettuerà controlli gratuiti dell'udito alla farmacia "La Prada" di Avenza. Il servizio è prenotabile chiamando il numero 0585 53161 o recandosi direttamente in farmacia.

L'appuntamento successivo, invece, si svolgerà mercoledì 23 giugno alla farmacia "Paradiso" di Marina di Carrara e sarà dedicato alla posturologia e ai disturbi dell'equilibrio. La dottoressa Antonella Principe sarà in farmacia per valutare l'appoggio del piede attraverso la pedana podobarostabilometrica e la cervicale con il Cervical Test. Anche in questo caso è necessaria la prenotazione al numero 0585 785702 o recandosi direttamente in farmacia.