Verdi Carrara: "Non abbiamo niente a che fare con Verdi ltalia per Carrara"

martedì, 15 giugno 2021, 19:42

Anne Doumont e Roberto Nicoli della Federazione dei Verdi di Carrara, in un comunicato, chiariscono che non sono collegati con la lista Verdi Italia per Carrara, che si presenterà alle prossime elezioni amministrative 2022 con il centro destra: "A Carrara - dicono - i Verdi sanno che c'è molto da ricostruire ma, certamente, non possono guardare al centro destra che per natura propria è antiecologista. La nostra collocazione si pone con i valori progressisti e democratici ed è in questo contesto che cerchiamo alleanze".