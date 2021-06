Verdi: "La polizia provinciale impiegata in attività fuori dai propri ambiti"

Altre notizie brevi

sabato, 12 giugno 2021, 17:08

Il Centro Documentazione Handicap di Carrara ha organizzato la presentazione del nuovo libro di Silvia Tamberi, coordinatrice del CDH, dal titolo: “Gimmy dalle braccia lunghe” edizioni Helicon, che avrà luogo giovedì 17 giugno alle ore 18 presso Palazzo Binelli via Verdi 7 Carrara.

sabato, 12 giugno 2021, 14:46

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 12 giugno, sono 34. I dati divisi per zona su tamponi molecolari e test rapidi effettuati e su numero di guarigioni torneranno disponibili a partire da lunedì 14 giugno e saranno comunicati giorno per giorno, come avvenuto nei giorni precedenti, fino...

sabato, 12 giugno 2021, 11:00

Ecco la nuova programmazione al Cinema Garibaldi Carrara, Arena Piazza Europa, Arena Lerici, con tanto di descrizione dei film proiettati, dal 14 al 20 giugno.Programmi:

venerdì, 11 giugno 2021, 17:29

Dopo una lunga attesa, ecco Extraliscio - Punk da Balera, il film di Elisabetta Sgarbi dedicato agli Extraliscio e alla tradizione musicale romagnola, che arriverà Al Cinema Garibaldi Carrara il 15, 16 giugno ore 21.15 Un evento che punta a riportare i fan in sala per cantare e ballare sulle note degli Extraliscio. Il film è...

venerdì, 11 giugno 2021, 16:49

Contenere la spesa per farmaci e prescivere esami e visite in modo appropriato. Si parlarà di questi due importanti argomenti, che attraversano tutto il sistema sanitario nazionale e ne determinano la sostenibilità economica, nelle quattro edizioni dell'evento formativo on line intitolato "Promuovere l'appropriatezza prescrittiva ed il contenimento della spesa farmaceutica...

venerdì, 11 giugno 2021, 14:42

Nell'ambito delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, sabato 12 giugno alle 10.30 viene inauguarata a Mulazzo (Ms) la "Via Dantis", un percorso di nove installazioni di marmo tra Inferno, Purgatorio e Paradiso realizzate dallo scultore Giampietro Paolo Paita su progetto del Centro Lunigianese di Studi Danteschi.

venerdì, 11 giugno 2021, 14:32

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 11 giugno, sono 39. Sono tre i nuovi casi di contagio registrati oggi in provincia di Massa-Carrara: Massa 2, Montignoso 1;.

venerdì, 11 giugno 2021, 12:56

Il 12 giugno alle ore 17.30, in piazza Aranci a Massa il collettivo studentesco Tirtenlá invita tutti e tutte a manifestare ancora, a gridare insieme un forte 'Basta Cave!' "Il comune di Massa - si legge nella nota - vorrebbe riaprirne ben 7, come se quelle che già ci sono...

venerdì, 11 giugno 2021, 11:28

Master S.r.l., società in house del comune di Massa, in ottemperanza alle disposizioni previste per contrastare l'emergenza da Covid-19 ed evitare assembramenti, ricorda che è possibile accedere agli sportelli solo previo appuntamento telefonico.

venerdì, 11 giugno 2021, 11:25

Prosegue l’iter dei due concorsi banditi dalla Provincia di Massa-Carrara nel corso del 2020 e bloccati in precedenza a causa della pandemia da Covid19: si tratta delle due procedure per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 4 istruttori amministrativo-contabili (Categoria C) e di 2 istruttori direttivi amministrativo-contabili (Categoria D).