Air show frecce tricolori, annullata anche la data di Massa

Altre notizie brevi

venerdì, 9 luglio 2021, 14:42

La Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara informa che deve procedere alla nomina di una componente di genere femminile nel proprio Consiglio di Amministrazione. Possono essere presentate anche singole candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 14 e 15 dello Statuto e dagli artt.

venerdì, 9 luglio 2021, 14:41

Domenica alle 18.15, nel parco di Villa Schiff, si terrà il concerto finale dei piccoli soci della Associazione Musicale Diapason. Si esibiranno i giovani violinisti del progetto “Musicosofia”, un esperimento didattico che rientra tra le attività dell’Associazione e prevede percorsi educativi personalizzati, rivolti a persone di tutte le età.

giovedì, 8 luglio 2021, 17:34

Si apre un nuovo spiraglio nella ormai ventennale battaglia della Categoria per ottenere il riconoscimento di un profilo professionale adeguato al ruolo e alla professionalità dell’odontotecnico, la cui attività è a tutt’oggi regolata dal Regio Decreto del 1928.Il nuovo profilo professionale, predisposto dalla competente Direzione Generale del Ministero della Salute nel...

giovedì, 8 luglio 2021, 17:33

Nei giorni scorsi si è costituito il Terminale Associativo Sindacale dei Cobas - Pubblico Impiego (TAS) al Comune di Carrara. "Come in altri luoghi di lavoro, diventa sempre più necessario che i lavoratori si dotino di rappresentanti sindacali svincolati da ogni partito e senza collusioni politiche; ciò è ancora più importante per chi...

giovedì, 8 luglio 2021, 17:27

Una serie di incontri gratuiti dedicati alla salute e all'intimità della donna nelle farmacie Nausicaa: è l'ultima iniziativa che la multiservizi lancia nell'ambito delle giornate dedicate alla cura e al benessere del corpo. Dopo postura, nutrizione, udito, vista e pelle questa estate grazie alla collaborazione l'esperta Samantha Anselmo, si terranno...

giovedì, 8 luglio 2021, 17:23

Dall’introduzione del D.Lgs 152/2016, meglio conosciuto come Testo Unico Ambiente, il principio fondamentale che governa la gestione dei rifiuti definisce una gerarchia che vede lo smaltimento degli stessi come ultima opzione, anteponendo, in ordine di preferenza, la prevenzione, la preparazione per riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di altro tipo...

giovedì, 8 luglio 2021, 17:14

La Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara comunica che "a seguito delle dimissioni della Consigliera Avv. Daniela Patriarchi, il Comitato di Indirizzo riunitosi in data 5 luglio ha deliberato le modalità di selezione per ricoprire il ruolo di Consigliere di Amministrazione di codesto Ente, che saranno rese pubbliche attraverso i comuni mezzi d’informazione. La Fondazione...

giovedì, 8 luglio 2021, 16:59

“Apprendiamo che il comune di Massa ha avviato per la sesta volta la campagna di buoni alimentari nell’ambito del progetto “Sos covid, mai più soli” – si legge nella nota di Confimpresa Massa Carrara - . Molte sono le piccole aziende e le famiglie in difficoltà in questo periodo di ...

mercoledì, 7 luglio 2021, 15:10

Un tour musicale negli hub italiani per accompagnare la campagna vaccinale: è questa l'iniziativa, ideata da Maurizio Cantore e promossa dall'Associazione Donatori di Musica, che Andrea Mambrini, con la collaborazione dell'Azienda USL Toscana nord ovest - Zona Apuana diretta da Monica Guglielmi, porterà nell'Hub vaccinale di Marina di Carrara.Venerdì 9 luglio alle 16.30 i cittadini che si troveranno ad attendere...

mercoledì, 7 luglio 2021, 14:03

All’interno delle iniziative legate a “Città Creative Unesco Italiane” di cui la città di Carrara fa parte del Coordinamento Nazionale, le associazioni hanno ricevuto un invito per partecipare, con le imprese dell’artigianato artistico, a “Fatti in Arte”, mostra dedicata alle eccellenze artigiane che si terrà a Biella nei giorni 1,...