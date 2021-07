Al Garibaldi, Il Nuovo, Arena Lerici, P.zza Europa dal 26 luglio al 1° agosto

sabato, 24 luglio 2021, 08:52

Ecco la programmazione completa al Cinema Teatro Garibaldi Carrara, Cinema teatro Il Nuovo La Spezia, Arena Astoria Lerici e Arena Piazza Europa La Spezia, dal 26 luglio al 1° agosto, con tanto di schede dei film proiettati.



Programmi:

CINEMA TEATRO GARIBALDI CARRARA

CINEMA-TEATRO IL NUOVO LA SPEZIA

ARENA ASTORIA LERICI

ARENA PIAZZA EUROPA LA SPEZIA



CINEMA/TEATRO GARIBALDI CARRARA

CHIUSURA ESTIVA

CINEMA-TEATRO IL NUOVO LA SPEZIA

( durante gli eventi dell' Estate spezzina l'attività prosegue al Cinema Il Nuovo di Via Colombo 99 con la Rassegna : Un Parentesi Estiva al Cinema Il Nuovo- il programma in Arena riprende dal 19 agosto al 12 settembre)

Lunedi 26 Luglio

Ore 21.00 CROODS 2 UNA NUOVA ERA (Bambini al Cinema)

Martedi 27 Luglio

ORE 21.00 I PROFUMI DA MADAME WALBERG ( A Grande Richiesta)

Mercoledi 28 Luglio

ORE 21.00 I PROFUMI DA MADAME WALBERG ( A Grande Richiesta)

Giovedi 29 Luglio

Ore 21.00 SUPERNOVA ( Anteprima Nazionale- in collaborazione con Italcaffè)



Venerdi 30 Luglio

Ore 21.00 OLD ( In contemporanea Nazionale)

Sabato 31 Luglio

Ore 21.00 OLD ( In contemporanea Nazionale)



Domenica 1 Agosto

Ore 21.00 OLD ( In contemporanea Nazionale)



ARENA ESTIVA ASTORIA LERICI

Lunedi 26 Luglio

ORE 21.15 THE FATHER NULLA E' COME SEMBRA ( A Grande Richiesta)

Martedi 27 Luglio

ORE 21.15 THE FATHER NULLA E' COME SEMBRA ( A Grande Richiesta)

Mercoledi 28 Luglio

ORE 21.00 SUPERNOVA ( Anteprima Nazionale)

Giovedi 29 Luglio

Ore 21.15 100% LUPO (Bambini al Cinema)



Venerdi 30 Luglio

Ore 21.15 UNPLANNED LA VERA STORIA DI ABBY JOHONSON (Anteprima Nazioneale)

Sabato 31 Luglio

Ore 21.15 PARASITE ( A Grande Richiesta)



Domenica 1 Agosto

Ore 21.15 PARASITE ( A Grande Richiesta)



ARENA ESTIVA PIAZZA EUROPA LA SPEZIA

Lunedi 26 Luglio

ORE 21.15 CHIARA FRANCINI E ANDREA ARGENTIERI L'AMORE SEGRETO DI OFELIA

Martedi 27 Luglio

ORE 21.15 STEFANO BOLLANI IN CONCERTO

Mercoledi 28 Luglio

ORE 21.15 BILL FRISELL IN CONCERTO

Giovedi 29 Luglio

Ore 21.15 PAOLO FRESU IN CONCERTO



Venerdi 30 Luglio

Ore 21.15 LINO GUANCIALE NON SVEGLIATE LO SPETTATORE

Sabato 31 Luglio

Ore 21.15 ALBERTO FASOLI LA GLORIA



Domenica 1 Agosto

RIPOSO





CINEMA/TEATRO GARIBALDI CARRARA

CHIUSURA ESTIVA



NOTE :

CROODS 2 UNA NUOVA ERA Al secondo episodio i Croods si riconfermano (anti)eroi simpatici e divertenti: questa volta però il film respira l'aria dei tempi e in particolare l'agenda hollywoodiana di empowerment femminile: mamma Ugga continua a essere l'elemento chiave di questo gruppo scombinato, nonna Crood è sempre più selvaggia, e Hip è un motore inarrestabile.

I PROFUMI DI MADAME WAHLBERG Anne vende il suo talento e le sue fragranze ad aziende di tutti i tipi. Un giorno incontra sulla sua strada Guillaume Una commedia orgogliosamente popolare che insegna, appassiona e fa bene al cuore . Una delizia di film fatto con grazia, sapienza e competenza. Una narrazione leggera che procede per sottrazione. Tutto è accennato, mai insistito, mai esagerato, mai banale, mai prevedibile. Il cinema fa il suo mestiere e per tutta la durata della visione , la vita sembra un luogo dominato da armonia dove è bello stare.

SUPERNOVA Un viaggio per l'Inghilterra in camper tra ricordi e progetti per il futuro. Un road movie che riesce a raccontare la profonda devozione di due esseri umani l'uno per l'altro. I due adorabili attori nella loro migliore interpretazione son Sam (Colin Firth) e Tusker (Stanley Tucci) . Il primo è un celebre pianista, il secondo scrive libri

OLD Una trasposizione della graphic novel francese "Château de Sable" dello scrittore francese Pierre Oscar Lévy e dell'illustratore svizzero Frederik Peeters. Il racconto si basa su un gruppo di tredici persone che per motivi vari si ritrovano su una spiaggia idilliaca. La loro vacanza sembra proseguire per il meglio quando un cadavere di una donna arriva dal mare. Dal Regista cult M. Night Shyamalan,

THE FATHER Il film grazie al quale Sir Anthony Hopkins magnifico ragazzo di 83 anni ha appena vinto il suo secondo Oscar! A ogni scena di The Father siamo, letteralmente, spaesati. Volti sconosciuti, volti e nomi e persone che si confondono. Spesso non capiamo chi abbiamo di fronte.

100 % LUPO un bambino che, nonostante l'apparenza, è l'erede di una stirpe di lupi mannari. Orgoglioso del suo pedigree, Freddy ha maturato nel tempo un carattere un po' arrogante, certo che un giorno diventerà un fortissimo lupo mannaro.

UNPLANNED la vicenda realmente accaduta ad Abby Johnson, ex dipendente della Planned Parenthood, l'organizzazione di cliniche abortive più potente d'America. Prima come giovane volontaria, poi come consulente psicologa, pian piano Abby fa carriera nell'organizzazione, convinta di lavorare per il bene delle donne, fino a diventare la direttrice di una delle più importanti cliniche abortiste in Texas.

PARASITE Elegante, essenziale, stratificato, intrigante. Bong Joon-ho gioca con generi e registri, con spazi e psicologie, dando vita a un film che mette sempre al primo posto l'intrattenimento e che non permette mai alla sua satira socio-economica - che pure fotografa alla perfezione la realtà contemporanea - di mettere il tema davanti al racconto. Visivamente impeccabile, Parasite ha una scrittura precisissima e affilata.



Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito WWW. ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche SOLO tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11.00/13.00 e 16.00/18.00: è obbligatorio inserire nome, cognome, quantità di posti richiesti, titolo del film e attendere conferma. Al di fuori degli orari indicati non è garantita la registrazione delle richieste. Il servizio Whatsapp non prevede in nessun caso la ricezione di telefonate. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema per L'ARENA PIAZZA EUROPA il botteghino è presso Urp ( Ufficio Relazioni con il Pubblico ) Piazza Europa 1 a partire dalle ore 19.00 Per il CINEMA IL NUOVO LA SPEZIA E ASTORIA LERICI la cassa apre alle ore 20.15



IL NUOVO -ASTORIA-GARIBALDI anche su piattaforma , MioCinema approda sulle principali App per permettere al pubblico una visione superiore e di qualità. Sarà possibile accedere comodamente alla piattaforma MioCinema attraverso tutti i dispositivi iOS, LG Smart TV, Android Smart TV, Android Mobile. MioCinema è disponibile su Android Tv, Amazon Fire tv App, e Samsung Tizen Tv. per poter usufruire di tutti i nuovi servizi di MioCinema il sito www.miocinema.com, vai nella sezione REGISTRAMI. La registrazione è completamente gratuita, Non comporta alcun costo e Non è un servizio in abbonamento. Per poter noleggiare un film ci si registra una prima volta e si sceglie il cinema