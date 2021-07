Asl: "Gli under 18 devono essere accompagnati ai centri vaccinali da entrambi i genitori"

Altre notizie brevi

martedì, 27 luglio 2021, 19:31

Il gruppo di minoranza in assemblea al consorzio vota contrario all'approvazione del bilancio d esercizio 2020."Si rinnovano critiche alla gestione consortile - affermano, per il gruppo insieme per il territorio, Bertola Giampaolo, Casali Pietro e Angelini Fortunato -, in particolare, sull'aspetto del recupero dei crediti riguardanti gli anni precedenti al 2020. In più occasioni...

martedì, 27 luglio 2021, 18:44

"E' necessario e aggiungo anche non più rinviabile che il ministro allo Sviluppo economico Giorgetti chiarisca che intenzioni ha su Sanac perché più tempo si perde ora più difficile sarà intervenire nel futuro. Questa è la richiesta unanime che è uscita dal tavolo che le istituzioni locali dei Massa Carrara...

lunedì, 26 luglio 2021, 22:27

Una donna di 49 anni è stata colpita nel pomeriggio, intorno alle 17, da arresto cardiaco.

lunedì, 26 luglio 2021, 18:28

Non bisogna andare al pronto soccorso degli ospedali per farsi fare il tampone. Dopo alcuni episodi che verificatisi nei giorni scorsi, quando si sono presentati ai pre-triage persone che avevano avuto contatti con casi positivi al Covid per richiedere un tampone, l'Asl lancia un appello a non mettere a repentaglio...

lunedì, 26 luglio 2021, 14:36

Temporali forti previsti per oggi 26 luglio nelle aree interne centro orientali della Toscana, mentre domani 28 luglio, da mezzanotte fino alle 18, i rovesci e i temporali sparsi si concentreranno sulle zone di nord ovest dove potranno localmente risultare forti, in particolare in Lunigiana, Garfagnana, Valle del Serchio e Versilia.

sabato, 24 luglio 2021, 13:58

Un codice giallo per vento, con validità dalle ore 8 fino alla mezzanotte di domenica 25 luglio, è stato emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale. Le aree interessate sono l’Arcipelago, la costa e zone adiacenti nell’area meridionale della regione.

sabato, 24 luglio 2021, 08:52

Ecco la programmazione completa al Cinema Teatro Garibaldi Carrara, Cinema teatro Il Nuovo La Spezia, Arena Astoria Lerici e Arena Piazza Europa La Spezia, dal 26 luglio al 1° agosto, con tanto di schede dei film proiettati.Programmi:CINEMA TEATRO GARIBALDI CARRARACINEMA-TEATRO IL NUOVO LA SPEZIAARENA ASTORIA LERICIARENA PIAZZA EUROPA LA SPEZIA

venerdì, 23 luglio 2021, 16:44

L’amministrazione comunale, tramite l’assessorato al Sociale di Amelia Zanti, ha aperto il bando a sostegno del pagamento dell’affitto grazie al progetto “Sos covid, mai più soli” di cui il comune di Massa è il soggetto attuatore della Zona distretto Apuane.

venerdì, 23 luglio 2021, 14:27

La lentezza con cui l'amministrazione sembra reagire al contenimento dei ricoveri in terapia intensiva e quindi a una situazione sanitaria al momento sotto controllo dal punto di vista dei ricoveri, diventa oggetto di una dura critica da parte dei socialisti. Si parla del Regina Elena e della sua gestione.

venerdì, 23 luglio 2021, 14:24

Sarà attivo a breve l'accordo tra la Provincia di Massa-Carrara e l'Azienda Usl Toscana Nord-Zona Apuane per l'organizzazione e la gestione del servizio di supporto al Centro Vaccinale di Marina di Carrara, preso un padiglione di Carrarafiere, da parte delle organizzazioni di volontariato.