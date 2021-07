Asmiu, apre infopoint in Viale Roma

venerdì, 16 luglio 2021, 16:48

ASMIU comunica che dal 19 al 31 luglio 2021 sarà aperto un Infopoint presso la sede della Misericordia di “San Francesco” in Viale Roma n.33, ai fini della distribuzione dell’attrezzatura per la raccolta differenziata domiciliare, rivolto alle utenze domestiche della zona del Viale Roma.



L’Infopoint sarà aperto dalle ore 8:30 alle ore 14:30 (orario continuato), da lunedì al sabato (festivi esclusi).



Il nuovo servizio di raccolta domiciliare per la zona del Viale Roma prenderà avvio lunedì 2 agosto 2021.



Alle famiglie residenti nei condomini, verrà consegnato il kit agile (sottolavello areato per l’organico di colore marrone e sacchi compostabili), mentre i bidoncini condominiali saranno consegnati a domicilio. Nello specifico, ogni Amministratore di condominio dovrà effettuare un sopralluogo con il responsabile ASMIU per valutare la situazione; solo dopo aver concluso il sopralluogo e concordato una soluzione, i residenti potranno ritirare il kit all’Infopoint.



Il ritiro del kit all’Infopoint deve essere effettuato dall’intestatario TARI portando con se l'Avviso di pagamento TARI in cui è riportato, in alto a sinistra, il Codice Soggetto TARI. Il ritiro del kit può farlo anche un delegato (mostrando l'Avviso di pagamento TARI dell'intestatario e relativa delega).



Ricordiamo agli utenti di presentarsi sempre muniti di mascherina e mantenendo le distanze di sicurezza.



Con riferimento alle utenze non domestiche, i contenitori per la raccolta differenziata verranno consegnati a domicilio da nostri incaricati.



Le utenze domestiche (famiglie) che devono ritirare il kit all’Infopoint sono quelle presenti nelle seguenti strade:



• Viale Roma

• Via Taffaria

Informiamo che anche le utenze del Viale Roma servite dal precedente sistema di raccolta domiciliare, nello specifico il tratto stradale compreso tra Via Carducci e Rotatoria della Misericordia, entreranno nella nuova zona, quindi dovranno recarsi all’infopoint per ritirare il nuovo kit e il nuovo calendario di raccolta.



Inoltre il nuovo sistema prevede la rimozione dei bidoncini stradali verdi per la raccolta vetro.



Il vetro infatti sarà raccolto a domicilio con l’uso di mastello da 40 lt. per le case singole e il bidoncino carrellato per i condomini.