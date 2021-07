Asmiu, infopoint per distribuzione tessere isole ecologiche

venerdì, 16 luglio 2021, 16:27

Dal 19 al 31 luglio sarà aperto un Infopoint, per la distribuzione delle tessere per utilizzare le isole ecologiche automatizzate, presso la sede della Misericordia di “San Francesco” nel Viale Roma n. 33.



L’infopoint sarà aperto dal lunedì al sabato (festivi esclusi) dalle ore 8:30 alle ore 14:30.



Le utenze domestiche che utilizzano le isole ecologiche automatizzate devono ritirare la tessere per poter conferire il rifiuto.



All’Infopoint saranno distribuite le tessere delle isole ecologiche di che servono la zone di:



• Centro Storico

• Poggi

• Quercioli

Devono ritirare la tessera le utenze domestiche di:

Centro Storico:

> Via Alberica

> P.za Aranci

> Via Bastione

> Via Beatrice

> P.za Bertagnini

> Via Betti

> Via Bigini

> Via Cairoli

> Via Cavour

> P.za la Conca

> Via Dante

> Via del Mercato

> Via delle Mura sud

> Via del Nero

> Via Ghirlanda

> Via Giardini

> Via Giudice (già Via Crispi)

> Via Guglielmi

> Via Guidoni

> P.za Martana

> P.za Mercurio

> P.za Palma

> P.za P. Fabbrica

> P.za Portone

> Via Sta¬etti

> Via Zoppi

> Via Petrarca

Zona Poggi:

• Via Sciesa

• Via Anacarsi Nardi

• Via Matteoni

• Via Pisacane

• Largo Donne Partigiane

• Via F. Confalonieri

• Via G. Pallavicini

• Via N. Sauro

• Via P. Maroncelli

• Via Romana (tratto da Viale Roma a V.le della Repubblica)

• Via S. Pellico

• Via Sotto i Poggi

Zona Quercioli:

o Via Quercioli (dal n. civico 35 al 203 e dal n. civ. 28 al 118)

o Piazza Madonna dei Quercioli

o Via Rinchiostra (dal n. civico 43 al 95 e dal n. civ. 40 al 130)

o Via XXIV maggio