Blosi (Europa Verde): "Morti sul lavoro, fermiamo la strage"

mercoledì, 21 luglio 2021, 17:13

Amerigo Blosi, consigliere nazionale federale Europa Verde, interviene dopo l'incidente mortale sul lavoro a Carrara. "Fermiamo la strage! - attacca - Un altro incidente sul lavoro, una morte inaccettabile ha per l’ennesima volta colpito Carrara. Un territorio il nostro che convive con la piaga degli incidenti sul lavoro, causati da un sistema economico insostenibile, da una fragilità sociale spaventosa e da una corsa al lavoro a qualsiasi condizione pur di avere un sostentamento a discapito delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro".

"La mancanza di lavoro - afferma - è il volano per gli abusi e le violazioni delle leggi. Laddove lo Stato e le Istituzioni latitano e non prendono in considerazione la necessità per esempio di mettere mano al Codice degli Appalti, limitando la pratica del sub appalto e delle gare al massimo ribasso; laddove le imprese per massimizzare i profitti non investono sulla tecnologia e sulla formazione, ma intervengono solo sul taglio dei costi, sicurezza in primis, costringendo i lavoratori a prestare la loro opera in condizioni si sicurezza precarie, sottopagati, facendo leva sul ricatto occupazionale; in questa situazione in cui chi deve dettare le regole è palesemente fuori tempo e contesto e chi deve metterle in pratica lucra sulla pelle dei lavoratori, ci domandiamo, come è possibile andare avanti?"

"Partiamo da un punto imprescindibile - conclude -: ZERO è l’unico numero di vittime accettabile, ogni altra eventualità è un fallimento per tutti. Invitiamo pertanto le Istituzioni e le Associazioni Datoriali e Sindacali, ognuno per quanto di propria competenza e vocazione, a dar vita ad una nuova stagione di cooperazione che possa portare all’unico risultato auspicabile: l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, il lavoro è un diritto fondamentale, ma deve essere sicuro e dignitoso".