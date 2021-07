Cai Massa: "Sul destino del territorio pretendiamo partecipazione e confronto"

domenica, 11 luglio 2021, 20:40

La Commissione Tutela Ambiente montano del Cai di Massa ha indetto un presidio previsto per il prossimo 12 luglio alle ore18 in piazzetta Manfredi, per discutere sulle decisioni prese dall'amministrazione massese in merito ai PABE, decisione presa senza, a loro dire, senza aver avviato un percorso partecipativo con le associazioni ambientaliste.



"La commissione Tutela Ambiente Montano del CAI di Massa- dice in un comunicato - invita tutte e tutti, associazioni e singoli cittadini ad un presidio, che si terrà nel rispetto delle normative anticovid vigenti, per dimostrare all'amministrazione e alla cittadinanza che noi, a tutto questo non ci stiamo, e pretendiamo che sulle questioni che riguardano il bene comune territorio, come indicato sullo Statuto del Comune di Massa, venga intrapreso un effettivo e costruttivo confronto partecipato"