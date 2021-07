Carrara in Azione: "Un incontro di tutti i partiti per invitare i cittadini alla vaccinazione"

giovedì, 22 luglio 2021, 10:17

Carrara in Azione, consapevole della grave situazione pandemica in atto - aggravata dalle varianti in circolazione – e del calo generalizzato delle prenotazioni per il vaccino anti -SARS-CoV2/COVID-19, invita gli altri partiti politici del nostro Comune, per una volta senza divisioni, ad un appello congiunto alla vaccinazione.



"Un incontro pubblico - dichiara Carrara in Azione -, alla presenza di stampa e cittadini, nel rispetto delle norme vigenti, con l'unico scopo di convincere il più possibile cittadini indecisi e dubbiosi al vaccino. Riteniamo infatti importante una presa di posizione netta e pubblica degli esponenti locali di partiti, associazioni e coalizioni, a favore del vaccino, con la loro personale testimonianza. La capacità vaccinale dell’Hub di Carrarafiere può e deve essere saturata, compatibilmente con le disponibilità di dosi – che ad oggi non risultano più essere carenti, ma spesso addirittura in avanzo. La prossima introduzione del Green Pass, qualsiasi sarà la versione finale, comporterà limiti e possibilità per cittadini e imprese: pensiamo a settori come ristorazione, turismo e trasporti. Un aumento dei vaccinati anche in questo ambito sarà solo positivo - oltre che doveroso. I nostri vertici comunali, provinciali e di livello regionale, si sono vaccinati con convinzione e consapevolezza. In definitiva, Carrara in Azione ha piena fiducia nelle indicazioni di Governo e SSN, e sottolinea come il vaccino, unitamente alle misure di profilassi e di tracciamento, sia l’unico sistema in grado di affrontare il virus e scongiurare misure restrittive future, che sarebbero insostenibili a livello sociale ed economico per il nostro Comune".