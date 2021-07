Concerto del duo Podestà-Solinas

Altre notizie brevi

giovedì, 15 luglio 2021, 23:29

Fino alla metà di settembre saranno possibili brevi interruzioni alla circolazione, della durata massima di 15 minuti, lungo la Sp 5 della Bassa Tambura, nel Comune di Massa, all’altezza del km 2,950.

giovedì, 15 luglio 2021, 12:52

Una vittoria su tutta la linea. La Corte di Appello di Genova ha dichiarato ammissibile la class action promossa da Codici nei confronti di Costa Crociere, che era stata invece bocciata dal Tribunale di Genova nei mesi scorsi.

mercoledì, 14 luglio 2021, 21:11

"L'amministrazione comunale intenda intervenire per garantire i necessari lavori per ridare dignità a via Mura della Rinchiostra e prevedere la realizzazione anche in questa zona di cassonetti interrati?" è quanto chiede in una interpellanza rivolta all'amministrazione il gruppo consiliare Pd di Massa.

mercoledì, 14 luglio 2021, 19:36

Ultimi giorni di prove e poi il tour della Via Dantis in versione teatrale e modalità multimediale partirà da Lucca il 17 e 18 di luglio, dove ha vinto il bando "Vivi Lucca 2021", per poi toccare Castelnuovo Magra il 7 e 8 agosto (qui con il Patrocinio Ministeriale del Comitato Nazionale "Dante 700") e...

mercoledì, 14 luglio 2021, 18:16

La legge regionale 35/15 Disposizioni in materia di cave, dovendo recepire la normativa europea sulla libera concorrenza, ha introdotto la gara pubblica per il rilascio delle concessioni d’escavazione.

mercoledì, 14 luglio 2021, 16:01

Leonardo Buselli, Psi Carrara, in una nota stampa affronta la questione della strada di Campocecina, per la quale l'amministrazione grillina ha stanziato nel piano Triennale Opere Pubbliche nell'anno 2021, 650.000 mila euro oltre che 250.000 mila euro nell'anno 2022 , ma a tutt'oggi il cantiere non è stato aperto e...

mercoledì, 14 luglio 2021, 13:00

Il 4 luglio scorso centinaia di persone si sono date appuntamento su trenta delle principali vette apuane per ribadire la propria opposizione verso un modello estrattivo che sta devastando il territorio apuano, a monte e a valle.

martedì, 13 luglio 2021, 21:47

"Il trionfo della nazionale di calcio agli Europei è ben impresso nella mente degli italiani, per la comunità di Carrara un motivo di orgoglio ulteriore è dato dalla presenza nella rosa della nazionale di un illustre concittadino, un carrarino doc, Federico Bernardeschi".

martedì, 13 luglio 2021, 21:46

Lorenzo Lapucci, consigliere di opposizione al comune di Carrara, in una nota stampa, denuncia il grave stato in cui versano le strade e i marciapiedi di Marina di Carrara, i quali, a suo dire, non garantiscono la sicurezza della circolazione di veicoli e pedoni."Nelle ultime settimane- scrive- abbiamo assistito al...

martedì, 13 luglio 2021, 21:45

In previsione delle prossime elezioni amministrative, continuano a scaldare i motori, i vari partiti, in primis, il centro destra, che, va detto, è partito con notevole anticipo rispetto ad altri.Forza Italia Carrara, a firma di Riccardo Bruschi, in una nota stampa, ribadisce la propria strategia basata su un polo che...