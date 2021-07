Confimpresa: "Sos Covid, molti aiuti non sono ancora arrivati"

giovedì, 8 luglio 2021, 16:59

“Apprendiamo che il comune di Massa ha avviato per la sesta volta la campagna di buoni alimentari nell’ambito del progetto “Sos covid, mai più soli” – si legge nella nota di Confimpresa Massa Carrara - . Molte sono le piccole aziende e le famiglie in difficoltà in questo periodo di post- pandemia. Noi, come associazione, abbiamo il polso della situazione perchè da subito ci siamo attivati per sostenere le persone in difficoltà, per aiutarle a chiedere i buoni spesa e a superare ostacoli burocratici per accedere alle agevolazioni previste. Proprio per questo contatto diretto con la popolazione - prosegue - possiamo affermare che molti degli aiuti previsti ancora non sono arrivati alle famiglie e tanto meno ai piccoli imprenditori. E’ importantissimo proseguire in questo percorso di solidarietà verso i meno abbienti, colpiti dagli effetti della crisi pandemica, ma è necessario verificare che le risorse stanziate vadano a buon fine, per poter consentire l’auspicata ripartenza. Torniamo quindi a sollecitare gli uffici preposti per poter attivare i ristori che la gente attende”. Si informa che presso la sede di Confimpresa in viale Eugenio Chiesa è possibile ricevere tutte le informazioni necessarie sulle modalità di accesso agli aiuti, mettendo a disposizione personale qualificato per sbrigare le pratiche burocratiche.