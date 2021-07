Covid, il punto dell'Asl: "In provincia di Massa-Carrara 55 casi in una settimana"

martedì, 20 luglio 2021, 17:12

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi, da martedì 13 a lunedì 19 luglio, sono 376 (nei sette giorni precedenti erano stati 141).

APUANE: 52 nuovi casi positivi (da martedì 13 a lunedì 19 luglio):

Carrara 25, Massa 24, Montignoso 3;

Tamponi eseguiti negli ultimi 7 giorni: 1.204 (esclusi test a lettura ottica);

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 7

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 99.807 prime dosi e 68.156 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 64%. Questa la percentuale per ogni fascia d’età:

over 80 - 89.7%;

da 70 a 79 anni - 87,4%;

da 60 a 69 anni - 82,1%;

da 50 a 59 anni - 72,5%;

da 40 a 49 anni - 58,2%;

da 30 a 39 anni - 47,6%;

da 20 a 29 anni - 33.3%;

da 12 a 19 anni - 15,3%.

LUNIGIANA: 3 nuovi casi positivi (da martedì 13 a lunedì 19 luglio)

Aulla 3;

Tamponi eseguiti negli ultimi 7 giorni: 231 (esclusi test a lettura ottica);

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 3

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 24.314 prime dosi e 17.743 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 61,4%. Questa la percentuale per ogni fascia d’età:

over 80 - 91,2%;

da 70 a 79 anni - 84,5%;

da 60 a 69 anni - 78,5%;

da 50 a 59 anni - 65,5%;

da 40 a 49 anni - 47,3%;

da 30 a 39 anni - 41,4%;

da 20 a 29 anni - 28,8%;

da 12 a 19 anni - 14,5%.

PIANA DI LUCCA: 67 nuovi casi positivi (da martedì 13 a lunedì 19 luglio)

Altopascio 2, Capannori 25, Lucca 38, Montecarlo1, Porcari 1;

Tamponi eseguiti negli ultimi 7 giorni: 982 (esclusi test a lettura ottica);

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 4

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 82.344 prime dosi e 57.134 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 61,7%. Questa la percentuale per ogni fascia d’età:

over 80 - 90,7%;

da 70 a 79 anni - 88%;

da 60 a 69 anni - 81,6%;

da 50 a 59 anni - 70,7%;

da 40 a 49 anni - 50,2%;

da 30 a 39 anni - 48,4%;

da 20 a 29 anni - 34,8%;

da 12 a 19 anni - 16,7%.

VALLE DEL SERCHIO: 16 nuovi casi positivi (da martedì 12 a lunedì 19 luglio)

Barga 1, Borgo a Mozzano 3, Castelnuovo Garfagnana 4, Castiglione Garfagnana 2, Fosciandora 2, Gallicano 1, Molazzana 3;

Tamponi eseguiti negli ultimi 7 giorni: 338 (esclusi test a lettura ottica);

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 3

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 21.417 prime dosi e 16.852 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 65,6%. Questa la percentuale per ogni fascia d’età:

over 80 - 90.4%;

da 70 a 79 anni - 88%;

da 60 a 69 anni - 81,4%;

da 50 a 59 anni - 70,7%;

da 40 a 49 anni - 55,8%;

da 30 a 39 anni - 50,5%;

da 20 a 29 anni - 41,1%;

da 12 a 19 anni - 18,7%.



ZONA PISANA: 59 nuovi casi positivi (da martedì 13 a lunedì 19 luglio)

Cascina 13, Crespina Lorenzana 1, Fauglia 2, Pisa 29, San Giuliano Terme 7, Vecchiano 3, Vicopisano 4;

Tamponi eseguiti negli ultimi 7 giorni: 2.396 (esclusi test a lettura ottica);

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 20

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 79.005 prime dosi e 54.751 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 68,1%. Questa la percentuale per ogni fascia d’età:

over 80 - 92,2%;

da 70 a 79 anni - 89,7%;

da 60 a 69 anni - 84,7%;

da 50 a 59 anni - 77,6%;

da 40 a 49 anni - 61,4%;

da 30 a 39 anni - 56%;

da 20 a 29 anni - 42,6%;

da 12 a 19 anni - 22,4%.



ALTA VAL DI CECINA VAL D’ERA: 21 nuovi casi positivi (da martedì 13 a lunedì 19 luglio)

Buti 1, Calcinaia 4, Capannoli 2, Casciana Terme Lari 1, Peccioli 1, Ponsacco 3, Pontedera 7, Santa Maria a Monte 2;

Tamponi eseguiti negli ultimi 7 giorni: 1.151 (esclusi test a lettura ottica);

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 8

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 83.981 dosi e 54.693 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 64,5%. Questa la percentuale per ogni fascia d’età:

over 80 - 92,8%;

da 70 a 79 anni - 87,8%;

da 60 a 69 anni - 82,5%;

da 50 a 59 anni - 74,8%;

da 40 a 49 anni - 56%;

da 30 a 39 anni - 51,3%;

da 20 a 29 anni - 37,8%;

da 12 a 19 anni - 19,7%.

ZONA LIVORNESE: 58 nuovi casi positivi (da martedì 6 a lunedì 12 luglio)

Collesalvetti 6, Livorno 52;

Tamponi eseguiti negli ultimi 7 giorni: 1.355 (esclusi test a lettura ottica);

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 10

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 97.967 prime dosi e 71.949 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 60,7%. Questa la percentuale per ogni fascia d’età:

over 80 - 88,8%;

da 70 a 79 anni - 85,2%;

da 60 a 69 anni - 79,9%;

da 50 a 59 anni - 67,9%;

da 40 a 49 anni - 52,5%;

da 30 a 39 anni - 44,7%;

da 20 a 29 anni - 29,1%;

da 12 a 19 anni - 14%.



VALLI ETRUSCHE: 17 nuovi casi positivi (da martedì 13 a lunedì 19 luglio)

Bibbona 1, Campiglia Marittima 1, Cecina 8, Piombino 4, Rosignano Marittimo 2, Riparbella 1;

Tamponi eseguiti negli ultimi 7 giorni: 606 (esclusi test a lettura ottica);

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 3

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 63.266 prime dosi e 40.283 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 62,4%. Questa la percentuale per ogni fascia d’età:

over 80 - 90,4%;

da 70 a 79 anni - 86,1%;

da 60 a 69 anni - 80,3%;

da 50 a 59 anni - 68,9%;

da 40 a 49 anni - 51,6%;

da 30 a 39 anni - 44,2%;

da 20 a 29 anni - 29,7%;

da 12 a 19 anni - 16,5%.

ELBA: 1 nuovo caso positivo (da martedì 13 a lunedì 19 luglio)

Portoferraio 1;

Tamponi eseguiti negli ultimi 7 giorni: 166 (esclusi test a lettura ottica);

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 0

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 21.093 prime dosi e 19.608 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 67,3%. Questa la percentuale per ogni fascia d’età:

over 80 - 85,8%;

da 70 a 79 anni - 82,7%;

da 60 a 69 anni - 80,5%;

da 50 a 59 anni - 72,8%;

da 40 a 49 anni - 63,6%;

da 30 a 39 anni - 51,1%;

da 20 a 29 anni - 53,3%;

da 12 a 19 anni - 28,6%.

VERSILIA: 82 nuovi casi positivi (da martedì 13 a lunedì 19 luglio)

Camaiore 5, Forte dei Marmi 12, Massarosa 5, Pietrasanta 15, Seravezza 9, Stazzema 5, Viareggio 31;

Tamponi eseguiti negli ultimi 7 giorni: 1.624 (esclusi test a lettura ottica);

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 16

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 76.653 prime dosi e 60.566 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 63%. Questa la percentuale per ogni fascia d’età:

over 80 - 92,2%;

da 70 a 79 anni - 88,5%;

da 60 a 69 anni - 83%;

da 50 a 59 anni - 69,9%;

da 40 a 49 anni - 50,4%;

da 30 a 39 anni - 47,7%;

da 20 a 29 anni - 31,7%

da 12 a 19 anni - 16,4%.

DATI AZIENDALI (guariti, decessi, ricoveri, quarantene, vaccinazioni)

I guariti su tutto il territorio aziendale sono 75.678 (+68 rispetto a martedì 13 luglio).

Oggi (20 luglio) non si sono registrati decessi di persone residenti nel territorio aziendale. Negli ultimi 7 giorni (dal 12 al 18 luglio) non si è registrato alcun decesso.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest oggi (martedì 20 luglio) sono in totale 25 (martedì 13 luglio erano 16) di cui 5 in terapia intensiva (martedì 13 luglio erano 2).

All’ospedale di Livorno 9 i ricoverati, di cui 1 in terapia intensiva.

All’ospedale di Lucca 6 ricoverati, di cui 1 in terapia intensiva.

All’ospedale Apuane 7 ricoverati, di cui 2 in terapia intensiva.

All’ospedale Versilia 1 ricoverato, nessuno in terapia intensiva.

All’ospedale di Pontedera nessun ricoverato.

All’ospedale di Cecina 2 ricoverati, di cui 1 in terapia intensiva.

Dal monitoraggio giornaliero, infine, su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono 4.442 (+488 rispetto a martedì 13 luglio) le persone in quarantena perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

A ieri (19 luglio) le vaccinazioni effettuate erano 1.111.582, di cui 689.240 per prime dosi, tra ultraottantenni (94.872), altre fasce d’età (412.729), soggetti vulnerabili per patologia (75.057), operatori sanitari e sociosanitari (35.958), operatori scolastici (25.746), caregiver di soggetti vulnerabili (14.350) e tutte le altre categorie come ospiti delle residenze sanitarie assistenziali, forze di polizia e vigili del fuoco etc (30.528).

Sono stati vaccinati 322.453 uomini e 366.787 donne.

Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri (19 luglio), apparteneva alla fascia 60-69 con 132.473; quindi la fascia 50-59 con 128.998 vaccinati; subito dopo la fascia 70-79 con 124.599 vaccinati; segue la fascia 40-49 anni con 93.614; e poi la fascia d’età 80-89 con 86.279; la fascia 30-39 con 58.440; la fascia 20-29 con 34.825; la fascia oltre i 90 anni con 20.588; ancora nettamente ultima la fascia 0-19 con 9.424 vaccinati.

E’ possibile seguire in tempo reale l’andamento della campagna di vaccinazione anti-Covid, avviata in Toscana il 27 dicembre scorso, grazie al portale web regionale https://vaccinazioni.sanita.toscana.it, on line dal 7 gennaio 2021.