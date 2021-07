Due incidenti a distanza di un'ora con coinvolti motociclisti

martedì, 20 luglio 2021, 15:42

A solo un'ora di distanza due incidenti nella nostra provincia: un codice giallo e uno rosso. Alle ore 11.10 circa una moto si è scontrata con un'autovettura in via del Casone, presso località Partaccia. Il motociclista ha avuto ovviamente la peggio procurandosi un trauma cranico.

Comunque cosciente è stato trasportato al Noa su un'ambulanza: l'elicottero era già impegnato in altro incidente. Infatti un'oretta prima a Pontremoli si è verificato un altro incidente. Anche in questo caso una moto che però, da sola, è caduta giù per una scarpata, uscendo fuori di strada a Pontremoli.

Erano circa le 10.15 quando è intervenuto l'elisoccorso che da un campo sportivo, dove il motocisclista era stato trasportato con ambulanza, ha preso il volo per il Noa. Per fortuna solo un codice giallo per trauma toracico.