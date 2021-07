Forza Italia Carrara: "Comportamento egoistico da parte di FdI, importante è il centro destra unito"

martedì, 13 luglio 2021, 21:45

In previsione delle prossime elezioni amministrative, continuano a scaldare i motori, i vari partiti, in primis, il centro destra, che, va detto, è partito con notevole anticipo rispetto ad altri.

Forza Italia Carrara, a firma di Riccardo Bruschi, in una nota stampa, ribadisce la propria strategia basata su un polo che riunisce le forze di centro destra e lamenta l'atteggiamento di Fratelli d'italia, che, a loro dire, più volte interpellata per i tavoli di consultazione, non ha risposto alla chiamata.



"Da piu di un anno con la Lega abbiamo creato una "cabina di regia", ma ad oggi gli amici di Fratelli d'Italia, puntualmente invitati a tutti gli incontri, non hanno voluto prenderne parte, se non per brevi attimi ostruzionistici. Evidentemente- scrive - non intendono ancora fare squadra ma piuttosto stare alla finestra ed uscire con dei "distinguo" pensando di ottenerne un vantaggio elettorale.



FI- prosegue - vuole mantenere un cronoprogramma dei molti passaggi necessari, in primis quello del candidato Sindaco. Noi scegliamo la "fuga in avanti" perchè vogliamo correre e stare davanti agli altri. L'alleanza che abbiamo costituito è solida e sta lavorando bene, con tre partiti e quattro liste civiche, aperti anche ad alleanze col tavolo di centro sinistra moderato. Respingiamo veti immotivati e non accompagnati da proposte alternative- continua - non gradiamo le ingerenze esterne dagli amici d'oltrefoce o di rinviare a pochi mesi prima del voto un "confronto nelle sedi opportune", leggi Firenze.



Dobbiamo restituire Carrara ai carrarini - conclude - e ridarle un amministrazione degna del suo passato prestigioso: un amministrazione guidata un sindaco capace possono imprimere una svolta, lo abbiamo visto a Pietrasanta e La Spezia, e noi non vogliamo essere da meno".