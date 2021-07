Forza Italia: "La parte finale del regolamento urbanistico fondamentale per la città"

Altre notizie brevi

giovedì, 22 luglio 2021, 10:17

Carrara in Azione, consapevole della grave situazione pandemica in atto - aggravata dalle varianti in circolazione – e del calo generalizzato delle prenotazioni per il vaccino anti -SARS-CoV2/COVID-19, invita gli altri partiti politici del nostro Comune, per una volta senza divisioni, ad un appello congiunto alla vaccinazione.

giovedì, 22 luglio 2021, 09:50

Forza Italia, in un comunicato, plaude al lavoro ed alla approvazione del Regolamento urbanistico: "La seduta del consiglio comunale del 20 luglio- afferma - ha rappresentato un momento davvero importante per la nostra città poiché l'approvazione dell'RU porta a compimento l'ottimo lavoro portato avanti dagli uffici tecnici e dalla commissione...

giovedì, 22 luglio 2021, 09:48

Il Partito Democratico di Carrara esprime il proprio cordoglio per la morte dell'operaio impegnato nei lavori di manutenzione presso un capannone della zona industriale: "Esprimiamo tutta la nostra vicinanza e solidarietà - afferma il segretario Pd Carrara, Gianluca Brizzi - alla sua famiglia e ai suoi compagni di lavoro. Questo ennesimo...

mercoledì, 21 luglio 2021, 17:13

Amerigo Blosi, consigliere nazionale federale Europa Verde, interviene dopo l'incidente mortale sul lavoro a Carrara. "Fermiamo la strage! - attacca - Un altro incidente sul lavoro, una morte inaccettabile ha per l’ennesima volta colpito Carrara. Un territorio il nostro che convive con la piaga degli incidenti sul lavoro, causati da un sistema...

mercoledì, 21 luglio 2021, 16:05

Ha scosso l’intera comunità la morte di Daniele Rebecchi avvenuta stamani, intorno alle 7.30.

mercoledì, 21 luglio 2021, 14:27

Dato il successo ottenuto nel precedente evento del 2 luglio, l'Associazione Aics Solidarietà MS, nota per il suo impegno nel sociale sul territorio montignosino, ha deciso di ripetere "lo Sbarazzo" con apertura straordinaria della Casa della Solidarietà in via Sforza 58, vicino alla Asl delle Capanne a Montignoso, il giorno...

mercoledì, 21 luglio 2021, 14:25

"Purtroppo stamani sono stata raggiunta da una notizia tristissima: la morte sul lavoro di un operaio ad Avenza, nel Comune di Carrara. Daniele Rebecchi, 54 anni, è caduto da un'altezza di 15 metri dentro un capannone.

mercoledì, 21 luglio 2021, 14:02

“Un altro morto di lavoro e un’altra tragedia nell’edilizia, l’ennesima. La Toscana abbraccia i familiari dell’operai morto e ancora una volta siamo a richiamare l’importanza del rispetto delle norme di sicurezza a tutela del lavoro”. Così il presidente Eugenio Giani appresa la morte dell’operaio precipitato da un’altezza di 15 metri...

martedì, 20 luglio 2021, 17:12

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi, da martedì 13 a lunedì 19 luglio, sono 376 (nei sette giorni precedenti erano stati 141).

martedì, 20 luglio 2021, 16:26

La recente iniziativa del comune di Agrigento, riguardante l'eliminazione della gestione privata del l'approvvigionamento idrico, è stato salutato con entusiasmo da Rifondazione comunista che in un comunicato prende spunto, per sottolineare il suo impegno in merito, anche e soprattutto in occasione del futuro appuntamento elettorale a Montignoso:" Il fallimento del...