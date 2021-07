Garibaldi Carrara, Arena P.zza Europa, Il Nuovo e Arena Lerici dal 12 al 18 luglio

sabato, 10 luglio 2021, 14:11

La programmazione al Cinema Garibaldi Carrara, Arena P.zza Europa, Il Nuovo e Arena Lerici, con tanto di descrizione dei film proiettati, dal 12 al 18 luglio:





Programmi:

ARENA PIAZZA EUROPA LA SPEZIA

CINEMA-TEATRO IL NUOVO LA SPEZIA

ARENA ASTORIA LERICI

GARIBALDI CARRARA

ARENA ESTIVA PIAZZA EUROPA LA SPEZIA

Lunedi 12 Luglio

ORE 21.15 UN ALTRO GIRO

Martedi 13 Luglio

ORE 21.15 LA FELICITÀ DEGLI ALTRI ( in collaborazione con Italcaffè)

Mercoledi 14 Luglio

ORE 21.30 BEPPE SERVILLO & JAVIER GIROTTO ( Festival Internazionale del Jazz La Spezia )

Giovedi 15 Luglio

Ore 21.30 FOLK SONG DI GIORGIO GASLINI ( Festival Internazionale del Jazz La Spezia )



Venerdi 16 Luglio

Ore 21.30 ANTONELLA RUGGIERO & HYPERION ENSEMBLE ( Festival Internazionale del Jazz La Spezia )



Sabato 17 Luglio

Ore 21.30 OUR FAVOURITE EDWARD ( Festival Internazionale del Jazz La Spezia )



Domenica 18 Luglio

Ore 21.15 ELIO E LE STORIE TESE TRIO BOBO ( Festival Internazionale del Jazz La Spezia )



CINEMA-TEATRO IL NUOVO LA SPEZIA ( durante gli eventi dell' Estate spezzina l'attività prosegue al Cinema Il Nuovo di Via Colombo 99 con la Rassegna : Un Parentesi Estiva al Cinema Il Nuovo- il programma in Arena riprende dal 19 agosto al 12 settembre)



Mercoledi 14 Luglio

RIPOSO

Giovedi 15 Luglio

RIPOSO

Venerdi 16 Luglio

Ore 21.00 LA FELICITÀ DEGLI ALTRI ( Rassegna: Una Parentesi Estiva al Nuovo )



Sabato 17 Luglio

Ore 21.00 LA FELICITÀ DEGLI ALTRI ( Rassegna: Una Parentesi Estiva al Nuovo )



Domenica 18 Luglio

Ore 21.00 LA FELICITÀ DEGLI ALTRI ( Rassegna: Una Parentesi Estiva al Nuovo )



ARENA ESTIVA ASTORIA LERICI

Lunedi 12 Luglio

ORE 21.15 LA BRAVA MOGLIE

Martedi 13 Luglio

ORE 21.15 BOYS

Mercoledi 14 Luglio

ORE 21.15 CRUDELIA

Giovedi 15 Luglio

Ore 21.15 CRUDELIA



Venerdi 16 Luglio

Ore 21.15 IL CATTIVO POETA



Sabato 17 Luglio

Ore 21.15 IL CATTIVO POETA



Domenica 18 Luglio

Ore 21.15 IL CATTIVO POETA



CINEMA/TEATRO GARIBALDI CARRARA

CHIUSURA ESTIVA



LA FELICITÀ DEGLI ALTRI Un cast d'eccezione per una commedia corale sul significato profondo dell'amicizia. la storia di quattro amici, due coppie, Si conoscono da tantissimo tempo e all'interno del gruppo ognuno di loro sembra svolgere un ruolo ben preciso, che mantiene viva l'armonia tra loro instaurata nel corso degli anni. Questo clima sereno, però, inizia a mostrare le prime crepe il giorno in cui Léa annuncia che sta scrivendo un romanzo. il libro riesce a vendere molto, divenendo un bestseller. È a questo punto che l'armonia del gruppo inizia ad andare completamente in frantumi, perché gli altri, invece di rallegrarsi per Léa, cominciano a manifestare gelosie e invidie per il grande traguardo raggiunto.

UN ALTRO GIRO quattro amici sperimentano una strana teoria per stimolare la propria mente. il film ha ottenuto 2 candidature e vinto un premio ai premi Oscar. un film che celebra la sete di vita e indica una strada possibile, con un pool di attori in stato di grazia. Mads Mikkelsen offre una delle sue interpretazioni migliori, se non la migliore in assoluto, con questo ritratto pacato fuori e incendiario dentro

LA BRAVA MOGLIE Quando scopre che la scuola che gestiva col marito è sull'orlo della bancarotta, Paulette deve assumersi le sue responsabilità. Il film ha ottenuto 4 candidature e vinto un premio ai Cesar, Una commedia leggera al femminile ben interpretata da Juliette Binoche che veste i panni della protagonista Paulette: una donna capace di cambiare e di ottenere una rivalsa dopo una vita vissuta all'ombra del marito

BOYS Joe, Carlo, Bobo e Giacomo sono amici da sempre, ciascuno con la propria vita e i propri problemi, ma uniti da un autentico legame e dalla passione che li aveva fatti incontrare: la musica. The Boys, questo il nome della band, avevano avuto un fulmineo successo negli anni Settanta. Nella loro routine - tra vicende amorose e personali - irrompe una possibilità che li porta in un nuovo viaggio: dovranno fare i conti con i sogni e le ambizioni di un tempo e il mondo di oggi, ma ancora di piu scopriranno il senso della loro amicizia. Il film di Davide Ferrario con Neri Marcorè, Marco Paolini, Giovanni Storti e Giorgio Tirabassi apre il 67° Taormina Film Fest.

CRUDELIA Crudelia (Cruella in originale) di Craig Gillespie cattura l'immaginario di tutti gli appassionati del mondo Disney, come di quelli abituati a toni più dark e cupi: un'operazione commerciale di altissimo valore, oltre che una pellicola ben fatta, soprattutto nello script e nelle ottime interpretazioni di Cruella (Emma Stone) e Beatriz (Emma Thompson), oltre che nelle riuscitissime ambientazioni

IL CATTIVO POETA Sergio Castellitto veste i panni di Gabriele D'Annunzio. Il film ha ottenuto 5 candidature ai Nastri d'Argento, Una parabola archetipica sul potere e la libertà di pensiero con evidenti ricadute sul presente. D'Annunzio, pur senza mai rinnegare la sua affiliazione fascista, è un ingestibile che non può fare a meno di parlare per sé, ed è questa la sua condanna. La grande popolarità ottenuta con "l'impresa di Fiume" ha smesso di portare acqua al mulino del Partito, e ora è un uomo solo con i suoi fantasmi e i suoi decori decadenti.

Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito WWW. ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche SOLO tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11.00/13.00 e 16.00/18.00: è obbligatorio inserire nome, cognome, quantità di posti richiesti, titolo del film e attendere conferma. Al di fuori degli orari indicati non è garantita la registrazione delle richieste. Il servizio Whatsapp non prevede in nessun caso la ricezione di telefonate. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema per L'ARENA PIAZZA EUROPA il botteghino è presso Urp ( Ufficio Relazioni con il Pubblico ) Piazza Europa 1 a partire dalle ore 19.00 Per il CINEMA IL NUOVO LA SPEZIA E ASTORIA LERICI la cassa apre alle ore 20.15



IL NUOVO -ASTORIA-GARIBALDI anche su piattaforma , MioCinema approda sulle principali App per permettere al pubblico una visione superiore e di qualità. Sarà possibile accedere comodamente alla piattaforma MioCinema attraverso tutti i dispositivi iOS, LG Smart TV, Android Smart TV, Android Mobile. MioCinema è disponibile su Android Tv, Amazon Fire tv App, e Samsung Tizen Tv. per poter usufruire di tutti i nuovi servizi di MioCinema il sito www.miocinema.com, vai nella sezione REGISTRAMI. La registrazione è completamente gratuita, Non comporta alcun costo e Non è un servizio in abbonamento. Per poter noleggiare un film ci si registra una prima volta e si sceglie il cinema

Dal 19 Luglio al 5 Agosto IL NUOVO -ASTORIA GARIBALDI in piattaforma MioCinema offre ai suoi spettatori 6 film ad un prezzo esclusivo di un genere da sempre amato sia dal grande pubblico che da quello di nicchia.

I film biografici (anche detti "Biopic") sanno emozionare perché ci permettono di riflettere sulla nostra umanità, che nella sua quotidianità può illuminarsi con gesti audaci e personalità degni del nostro ricordo.

Non a caso sono sempre rinomati i registi e gli attori che portano queste vite sul grande schermo, e con la promozione "VITE DA FILM" MioCinema ve ne ripropone un'accurata selezione:

- MILK di Gus Van Sant e con Sean Penn (2008)

- JACKIE di Pablo Larraín e con Natalie Portman (2016)

- I DIARI DELLA MOTOCICLETTA di Walter Salles e con Gael García Bernal (2004)

- MARILYN di Simon Curtis e con Michelle Williams (2012)

- NERUDA di Pablo Larraín e con Gael García Bernal (2016)

- DON'T WORRY di Gus Van Sant e con Joaquin Phoenix (2018)