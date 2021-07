Garibaldi, Il Nuovo, Astoria, P.zza Europa dal 19 al 25 luglio

Ecco la programmazione completa, con tanto di schede dei film proiettati, al Cinema Garibaldi, Il Nuovo, Astoria, P.zza Europa dal 19 al 25 luglio:





Programmi:

GARIBALDI CARRARA

CINEMA IL NUOVO

ARENA ASTORIA LERICI

ARENA PIAZZA EUROPA LA SPEZIA



CINEMA/TEATRO GARIBALDI CARRARA

CHIUSURA ESTIVA



CINEMA-TEATRO IL NUOVO LA SPEZIA

( durante gli eventi dell' Estate spezzina l'attività prosegue al Cinema Il Nuovo di Via Colombo 99 con la Rassegna : Un Parentesi Estiva al Cinema Il Nuovo- il programma in Arena riprende dal 19 agosto al 12 settembre)

Lunedi 19 Luglio

ORE 21.00 ESTATE 85' ( A Grande Richiesta)

Martedi 20 Luglio

ORE 21.00 ESTATE 85' ( A Grande Richiesta)

Mercoledi 21 Luglio

ORE 21.00 NOWHERE SPECIAL ( Anteprima Nazionale- I Primi 50 che acquistano o prenotano hanno il biglietto omaggio per l'Anteprima del 29 Luglio SUPERNOVA offerta da Italcaffè)

Giovedi 22 Luglio

Ore 21.00 CROODS 2 UNA NUOVA ERA (Bambini al Cinema)



Venerdi 23 Luglio

Ore 21.00 CROODS 2 UNA NUOVA ERA (Bambini al Cinema)

Sabato 24 Luglio

Ore 21.00 CROODS 2 UNA NUOVA ERA (Bambini al Cinema)



Domenica 25 Luglio

Ore 21.00 CROODS 2 UNA NUOVA ERA (Bambini al Cinema)



ARENA ESTIVA ASTORIA LERICI

Lunedi 19 Luglio

ORE 21.30 UN ALTRO GIRO ( A Grande Richiesta)

Martedi 20 Luglio

ORE 21.30 UN ALTRO GIRO ( A Grande Richiesta)

Mercoledi 21 Luglio

ORE 21.00 NOWHERE SPECIAL ( Anteprima Nazionale)

Giovedi 22 Luglio

Ore 21.00 CROODS 2 UNA NUOVA ERA (Bambini al Cinema)



Venerdi 23 Luglio

Ore 21.00 CROODS 2 UNA NUOVA ERA (Bambini al Cinema)

Sabato 24 Luglio

Ore 21.00 CROODS 2 UNA NUOVA ERA (Bambini al Cinema)



Domenica 25 Luglio

Ore 21.00 CROODS 2 UNA NUOVA ERA (Bambini al Cinema)

ARENA ESTIVA PIAZZA EUROPA LA SPEZIA

Lunedi 19 Luglio

ORE 21.30 PINOCCHIO con FLAVIO ALBANESE

Martedi 20 Luglio

ORE 21.30 RISTRUTTURAZIONE con SERGIO RUBINI

Mercoledi 21 Luglio

ORE 21.30 CANTO DELL'USIGNOLO con GLAUCO MAURI e ROBERTO STURNO

Giovedi 22 Luglio

Ore 21.30 LA SIRENETTA con RICCARDO BUFFONINI

Venerdi 23 Luglio

Ore 21.30 TI RACCONTO UNA STORIA con EDOARDO LEO

Sabato 24 Luglio

Ore 21.30 66/67 con ALESSIO BONI e OMAR PEDRINI

NOTE :

ESTATE 85: Dietro l'aria spensierata del teen movie, il racconto vertiginoso delle origini e del potere del cinema. il film diretto daFrançois Ozon, è ambientato nell'estate del 1985 a Le Tréport, cittadina balneare in Normandia. La storia segue le vicende estive del sedicenne Alexis (Félix Lefebvre), Un giorno il ragazzo decide di uscire in mere, ma l'imbarcazione su cui viaggia si rovescia e Alexis rischia di annegare, quando David (Benjamin Voisin), un ragazzo di 18 anni, lo salva. Da quel momento Alexis inizia a trascorrere tutte le sue giornante insieme a David e tra i due nasce una profonda amicizia

NOWHERE SPECIAL di Uberto Pasolini già regista dello splendido Still Life, un film di immagini tanto semplici quanto elequenti, che mettono in poesia la crudeltà della vita. Padre-figlio tenero e commovente che non lascia spazio a pietismi o momenti sdolcinati, con Nowhere Special Uberto Pasolini riesce ad emozionare con naturalezza e compostezza, attraverso una sceneggiatura lineare e asciutta che permette allo spettatore di vivere una storia in cui il cuore è centrale.

CROODS 2 UNA NUOVA ERA Al secondo episodio i Croods si riconfermano (anti)eroi simpatici e divertenti: questa volta però il film respira l'aria dei tempi e in particolare l'agenda hollywoodiana di empowerment femminile: mamma Ugga continua a essere l'elemento chiave di questo gruppo scombinato, nonna Crood è sempre più selvaggia, e Hip è un motore inarrestabile.

UN ALTRO GIRO quattro amici sperimentano una strana teoria per stimolare la propria mente. il film ha ottenuto 2 candidature e vinto un premio ai premi Oscar. un film che celebra la sete di vita e indica una strada possibile, con un pool di attori in stato di grazia. Mads Mikkelsen offre una delle sue interpretazioni migliori, se non la migliore in assoluto, con questo ritratto pacato fuori e incendiario dentro

Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito WWW. ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche SOLO tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11.00/13.00 e 16.00/18.00: è obbligatorio inserire nome, cognome, quantità di posti richiesti, titolo del film e attendere conferma. Al di fuori degli orari indicati non è garantita la registrazione delle richieste. Il servizio Whatsapp non prevede in nessun caso la ricezione di telefonate. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema per L'ARENA PIAZZA EUROPA il botteghino è presso Urp ( Ufficio Relazioni con il Pubblico ) Piazza Europa 1 a partire dalle ore 19.00 Per il CINEMA IL NUOVO LA SPEZIA E ASTORIA LERICI la cassa apre alle ore 20.15

IL NUOVO -ASTORIA-GARIBALDI anche su piattaforma , MioCinema approda sulle principali App per permettere al pubblico una visione superiore e di qualità. Sarà possibile accedere comodamente alla piattaforma MioCinema attraverso tutti i dispositivi iOS, LG Smart TV, Android Smart TV, Android Mobile. MioCinema è disponibile su Android Tv, Amazon Fire tv App, e Samsung Tizen Tv. per poter usufruire di tutti i nuovi servizi di MioCinema il sito www.miocinema.com, vai nella sezione REGISTRAMI. La registrazione è completamente gratuita, Non comporta alcun costo e Non è un servizio in abbonamento. Per poter noleggiare un film ci si registra una prima volta e si sceglie il cinema

Come promesso vi aggiorniamo sulle due nuove rassegne che saranno disponibili per la fine di Luglio su MioCinema AlGariabaldi-Il Nuovo_Astoria

Dal 22 Luglio festeggiamo il 66° compleanno di William Dafoe, il grande attore statunitense naturalizzato italiano, di titoli speciali

Un particolare ritratto dell'ultimo giorno di vita di Pier Paolo Pasolini, un allegro e malinconico racconto dei sobborghi della Florida, un thriller distopico, e l'ispirata interpretazione di un tormentato artista che è valsa a Dafoe la Coppa Volpi alla Mostra del cinema di Venezia, questi i titoli della selezione "BUON COMPLEANNO MR. DAFOE":

Pasolini (2014) di Abel Ferrara

Un Sogno Chiamato Florida (2017) di Sean Baker

Seven Sisters (2017) di Tommy Wirkola

Van Gogh – Sulla Soglia dell'Eternità (2018) di Julian Schnabel

Dal 2 Agosto invece promuoveremo una rassegna dedicata al cinema erotico. La selezione "QUALCOSA DI CALDO" comprenderà questi titoli,

Elle (2016) di Paul Verhoeven

Eros (2004) di Michelangelo Antonioni, Steven Soderbergh, Wong Kar-Wai

Magic Mike (2012) di Steven Soderbergh

Nymphomaniac Vol. I (2014) di Lars Von Trier

Nymphomaniac Vol. II (2014) di Lars Von Trier

Il Portiere di Notte (1974) di Liliana Cavani

Shame (2011) di Steve McQueen

Shortbus – Dove Tutto E' Permesso (2006) di John Cameron Mitchell