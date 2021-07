Giovani Democratici Carrara: "Comunicazione insufficiente per il bando dei centri estivi del Comune"

Altre notizie brevi

mercoledì, 7 luglio 2021, 15:10

Un tour musicale negli hub italiani per accompagnare la campagna vaccinale: è questa l'iniziativa, ideata da Maurizio Cantore e promossa dall'Associazione Donatori di Musica, che Andrea Mambrini, con la collaborazione dell'Azienda USL Toscana nord ovest - Zona Apuana diretta da Monica Guglielmi, porterà nell'Hub vaccinale di Marina di Carrara.Venerdì 9 luglio alle 16.30 i cittadini che si troveranno ad attendere...

mercoledì, 7 luglio 2021, 14:03

All’interno delle iniziative legate a “Città Creative Unesco Italiane” di cui la città di Carrara fa parte del Coordinamento Nazionale, le associazioni hanno ricevuto un invito per partecipare, con le imprese dell’artigianato artistico, a “Fatti in Arte”, mostra dedicata alle eccellenze artigiane che si terrà a Biella nei giorni 1,...

mercoledì, 7 luglio 2021, 14:02

Martina Fiorini, delegata alle Politiche Equità Sociale e Disabilità del Coordinamento Comunale di Fratelli d'italia, in un comunicato, denuncia la situazione dei parcheggi per i disabili nella zona di Fossa Maestra, zona a mare che in questa stagione è frequentata da bagnanti. In particolare, la Fiorini punta il dito sulla quantità di...

mercoledì, 7 luglio 2021, 14:00

Domani giovedì 8 luglio alle 19,15 terzo appuntamento con la rassegna Conversando sulla spiaggia al bagno Sport e Natura di Poveromo, Lungomare di levante 174.

martedì, 6 luglio 2021, 20:28

Il Partito della Rifondazione Comunista di Montignoso sostiene l'approvazione del DDL Zan: Non ci può essere incipit diverso per questo scritto. C'è bisogno di tutelare le persone dalle violenze omolesbobitransfobiche, di riconoscere tali violenze come espressione di un sistema di dominio e chi a esse sopravvive o, tristemente, soccombe come...

martedì, 6 luglio 2021, 20:19

Associazione pendolari Toscana Nord Ovest:"Disagi su molte tratte ferroviarie, situazione insostenibile". Michel Rocchicchioli, presidente dell'associazione pendolari Toscana Nord Ovest, denuncia, in un comunicato, la situazione in cui versano alcune tratte ferroviarie del territorio, con disagi notevoli a carico dei pendolari, che sempre più hanno a che fare con cancellazioni, ritardi considerevoli...

martedì, 6 luglio 2021, 20:16

Associazione Spin8, in collaborazione con le associazioni Aics Solidarietà e con la partecipazione dei comuni di Massa e Montignoso, lancia il progetto "Connessioni" realizzato grazie al Bando I giovani per il volontariato 2020 del Cesvot finanziato con il contributo di Regione Toscana - Giovanisì in accordo con il Dipartimento per...

martedì, 6 luglio 2021, 18:44

Prosegue il lavoro di ampliamento di Nausicaa relativo ai servizi cimiteriali. In accordo con l'amministrazione comunale, il team di settore, coordinato da Emanuele Giovannelli, ha reso disponibili 208 nuove cellette cinerarie al cimitero di Turigliano e altre 54 ubicazioni per le cellette degli ossari al camposanto di Fossola. I cittadini che,...

sabato, 3 luglio 2021, 14:23

La Fondazione Monasterio punta dritto al cuore della sanità del futuro. Parole chiave: ricerca clinica, medicina personalizzata, innovazione, multidisciplinarietà.Una tavola di confronto, questa mattina, nell’Auditorium del CNR, sui temi caldi di quella che sarà la sanità del futuro prossimo e sui dati raggiunti dalla Monasterio, che si attesta leader italiano...

venerdì, 2 luglio 2021, 14:46

Sabato 10 luglio alle ore 21,30 a Casa Pellini ad Avenza si terrà un concerto lirico organizzato dal Volto della Speranza OdV con la soprano Daniela Di Pippo.Daniela Di Pippo, cantante di fama internazionale, si è esibita nei teatri di tutto il mondo ed ha ricevuto il patrocinio ufficiale del...