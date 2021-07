Il partito democratico di Massa Carrara si unisce alla protesta ed all'ingiustizia per i selvaggi licenziamenti della GKN di Campi Bisenzio

Altre notizie brevi

lunedì, 12 luglio 2021, 21:10

Lo smart-working sta permettendo a molti di vivere e lavorare dalla nostra bellissima Lunigiana.

lunedì, 12 luglio 2021, 14:11

Una rapida perturbazione con temporali anche forti è in arrivo su tutta la Toscana a partire dalle 8 di martedì 13 luglio fino a mezzanotte. Nella stessa giornata, in serata, a partire dalle 20 fino a mezzanotte è previsto mare agitato su tutto l’Arcipelago a nord dell’isola d’Elba e lungo...

domenica, 11 luglio 2021, 20:42

Il 18 luglio alle 19.30 si inaugura a Carrara la mostra Cicatrici, un appuntamento che proseguirà sino al 24 luglio, installato presso due nuclei fondamentali: la galleria SecS – spazio espositivo della Consulta Studentesca - e la Chiesa Madonna delle Lacrime Il progetto, opera curatoriale degli studenti Daniele Dangelo e...

domenica, 11 luglio 2021, 20:40

La Commissione Tutela Ambiente montano del Cai di Massa ha indetto un presidio previsto per il prossimo 12 luglio alle ore18 in piazzetta Manfredi, per discutere sulle decisioni prese dall'amministrazione massese in merito ai PABE, decisione presa senza, a loro dire, senza aver avviato un percorso partecipativo con le associazioni ambientaliste.

domenica, 11 luglio 2021, 15:39

51° raduno partigiano al Pasquilio domenica 25 luglio. Ecco, di seguito, il programma della giornata:

sabato, 10 luglio 2021, 14:11

La programmazione al Cinema Garibaldi Carrara, Arena P.zza Europa, Il Nuovo e Arena Lerici, con tanto di descrizione dei film proiettati, dal 12 al 18 luglio:

venerdì, 9 luglio 2021, 14:42

La Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara informa che deve procedere alla nomina di una componente di genere femminile nel proprio Consiglio di Amministrazione. Possono essere presentate anche singole candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 14 e 15 dello Statuto e dagli artt.

venerdì, 9 luglio 2021, 14:41

Domenica alle 18.15, nel parco di Villa Schiff, si terrà il concerto finale dei piccoli soci della Associazione Musicale Diapason. Si esibiranno i giovani violinisti del progetto “Musicosofia”, un esperimento didattico che rientra tra le attività dell’Associazione e prevede percorsi educativi personalizzati, rivolti a persone di tutte le età.

giovedì, 8 luglio 2021, 17:34

Si apre un nuovo spiraglio nella ormai ventennale battaglia della Categoria per ottenere il riconoscimento di un profilo professionale adeguato al ruolo e alla professionalità dell’odontotecnico, la cui attività è a tutt’oggi regolata dal Regio Decreto del 1928.Il nuovo profilo professionale, predisposto dalla competente Direzione Generale del Ministero della Salute nel...

giovedì, 8 luglio 2021, 17:33

Nei giorni scorsi si è costituito il Terminale Associativo Sindacale dei Cobas - Pubblico Impiego (TAS) al Comune di Carrara. "Come in altri luoghi di lavoro, diventa sempre più necessario che i lavoratori si dotino di rappresentanti sindacali svincolati da ogni partito e senza collusioni politiche; ciò è ancora più importante per chi...