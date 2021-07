Incidenti sul lavoro, Nardi: "Basta morti, serve più sicurezza"

Altre notizie brevi

mercoledì, 21 luglio 2021, 14:27

Dato il successo ottenuto nel precedente evento del 2 luglio, l'Associazione Aics Solidarietà MS, nota per il suo impegno nel sociale sul territorio montignosino, ha deciso di ripetere "lo Sbarazzo" con apertura straordinaria della Casa della Solidarietà in via Sforza 58, vicino alla Asl delle Capanne a Montignoso, il giorno...

mercoledì, 21 luglio 2021, 14:02

“Un altro morto di lavoro e un’altra tragedia nell’edilizia, l’ennesima. La Toscana abbraccia i familiari dell’operai morto e ancora una volta siamo a richiamare l’importanza del rispetto delle norme di sicurezza a tutela del lavoro”. Così il presidente Eugenio Giani appresa la morte dell’operaio precipitato da un’altezza di 15 metri...

martedì, 20 luglio 2021, 17:12

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi, da martedì 13 a lunedì 19 luglio, sono 376 (nei sette giorni precedenti erano stati 141).

martedì, 20 luglio 2021, 16:26

La recente iniziativa del comune di Agrigento, riguardante l'eliminazione della gestione privata del l'approvvigionamento idrico, è stato salutato con entusiasmo da Rifondazione comunista che in un comunicato prende spunto, per sottolineare il suo impegno in merito, anche e soprattutto in occasione del futuro appuntamento elettorale a Montignoso:" Il fallimento del...

martedì, 20 luglio 2021, 16:24

GAIA S.p.A. gestore idrico integrato informa che, in data 21 luglio inizierà la sostituzione dei contatori per circa 940 utenze nel Comune di Filattiera (MS) in particolare nelle zone di Caprio, Ponticello, Canale, Cantiere, Migliarina, Ponte e Ponte Sotto.

martedì, 20 luglio 2021, 15:42

A solo un'ora di distanza due incidenti nella nostra provincia: un codice giallo e uno rosso. Alle ore 11.10 circa una moto si è scontrata con un'autovettura in via del Casone, presso località Partaccia. Il motociclista ha avuto ovviamente la peggio procurandosi un trauma cranico.

martedì, 20 luglio 2021, 13:02

Il presidente della Provincia di Massa-Carrara, Gianni Lorenzetti , ha convocato la prossima seduta del consiglio provinciale in videoconferenza per giovedì 22 luglio 2021 alle ore 18,30.

lunedì, 19 luglio 2021, 15:11

Torna l'estate e torna "Teatro nei borghi", il ciclo di eventi organizzati dal Comune di Montignoso e Fondazione Toscana Spettacolo Onlus.

sabato, 17 luglio 2021, 22:12

Il Movimento Cristiano Lavoratori associazione di promozione sociale, costituita dall’impegno esclusivamente di volontariato, ha rinnovato la sua dirigenza nelle cariche istituzionali.Dopo l’elezione del prof. Moreno Bruni alla Presidenza è stata costituita la squadra che affronterà questo mandato pieno di nuovi obiettivi e di conseguenti impegni, insieme a lui è stato...

sabato, 17 luglio 2021, 10:33

Ecco la programmazione completa, con tanto di schede dei film proiettati, al Cinema Garibaldi, Il Nuovo, Astoria, P.zza Europa dal 19 al 25 luglio: