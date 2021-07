Lapucci (FI): "Urgenti i lavori sulle strade e marciapiedi di Marina di Carrara"

martedì, 13 luglio 2021, 21:46

Lorenzo Lapucci, consigliere di opposizione al comune di Carrara, in una nota stampa, denuncia il grave stato in cui versano le strade e i marciapiedi di Marina di Carrara, i quali, a suo dire, non garantiscono la sicurezza della circolazione di veicoli e pedoni.



"Nelle ultime settimane- scrive- abbiamo assistito al rifacimento degli asfalti di alcuni tratti del Viale XX Settembre, di Viale Galileo Galilei e di Viale Colombo, interventi doverosi considerata l'importanza delle tre arterie stradali ma non sono state ancora risolte le situazioni di notevole pericolo presenti in alcune strade di Marina Carrara".



Il consigliere ricorda che dai lavori della commissione lavori pubblici era stato accolto il principio di intervenire con priorità ed urgenza in quelle situazioni, individuate dagli uffici comunali, che presentano livelli di pericolosità elevata per la circolazione dei veicoli e dei pedoni e a tal proposito aggiunge " dopo il rifacimento degli asfalti in un tratto di Via Genova, necessari per la rimozione dei dossi causati dalla presenza della radici degli alberi, nelle strade limitrofe che presentano la stessa pericolosa problematica nulla è stato ancora fatto".



Il consigliere prosegue stilando un elenco di strade su cui intervenire rapidamente: "Occorre prevedere con urgenza al ripristino di condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale del tratto finale di Via Nazario Sauro, Via Volpi, Via Garibaldi, del tratto di Viale Colombo tra via Rinchiosa e Viale XX Settembre e dell'area antistante il campo scuola; in queste strade è messa a dura prova la resistenza delle sospensioni delle automobili ma, cosa ancora piu' grave, l'incolumità fisica di motociclisti, ciclisti e pedoni che rischiano giornalmente rovinose cadute percorrendo dei percorsi ad ostacoli tra giganteschi dossi".



Lapucci conclude rivolgendosi all'Amministrazione comunale auspicando una pronta risoluzione della problematica: " Invito l'amministrazione ad intervenire prontamente, la problematica è nota e lo stesso assessore Raggi aveva assicurato interventi risolutivi, non si può continuare a procrastinare nel tempo la messa in sicurezza di strade e marciapiedi tanto centrali e frequentati".