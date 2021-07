Maltempo in Toscana, codice giallo per temporali fino alle 22 del 16 luglio

Altre notizie brevi

venerdì, 16 luglio 2021, 16:48

ASMIU comunica che dal 19 al 31 luglio 2021 sarà aperto un Infopoint presso la sede della Misericordia di “San Francesco” in Viale Roma n.33, ai fini della distribuzione dell’attrezzatura per la raccolta differenziata domiciliare, rivolto alle utenze domestiche della zona del Viale Roma.L’Infopoint sarà aperto dalle ore 8:30 alle...

venerdì, 16 luglio 2021, 16:27

venerdì, 16 luglio 2021, 16:22

Cesare Micheloni, coordinatore comunale di FdI, in una nota stampa, denuncia i disagi che si verificano all'altezza della rotatoria su viale Galilei, da poco realizzata e non del tutto terminata. "Chi transita su Viale Galilei - spiega - deve subire disagi poiché si formano delle lunghe code causate dalla nuova...

giovedì, 15 luglio 2021, 23:29

Fino alla metà di settembre saranno possibili brevi interruzioni alla circolazione, della durata massima di 15 minuti, lungo la Sp 5 della Bassa Tambura, nel Comune di Massa, all’altezza del km 2,950.

giovedì, 15 luglio 2021, 12:55

Tornano le note classiche nella cornice del cortile del Palazzo Ducale di Massa, sede della Provincia di Massa-Carrara, dove sabato 17 luglio 2021, a partire dalle 21,15, riecheggeranno le musiche di Mozart, Brahms e Schumann, grazie all'esebizione del duo Eleonora Sofia Podestà (violino) e Carlo Solinas (pianoforte).

giovedì, 15 luglio 2021, 12:52

Una vittoria su tutta la linea. La Corte di Appello di Genova ha dichiarato ammissibile la class action promossa da Codici nei confronti di Costa Crociere, che era stata invece bocciata dal Tribunale di Genova nei mesi scorsi.

mercoledì, 14 luglio 2021, 21:11

"L'amministrazione comunale intenda intervenire per garantire i necessari lavori per ridare dignità a via Mura della Rinchiostra e prevedere la realizzazione anche in questa zona di cassonetti interrati?" è quanto chiede in una interpellanza rivolta all'amministrazione il gruppo consiliare Pd di Massa.

mercoledì, 14 luglio 2021, 19:36

Ultimi giorni di prove e poi il tour della Via Dantis in versione teatrale e modalità multimediale partirà da Lucca il 17 e 18 di luglio, dove ha vinto il bando "Vivi Lucca 2021", per poi toccare Castelnuovo Magra il 7 e 8 agosto (qui con il Patrocinio Ministeriale del Comitato Nazionale "Dante 700") e...

mercoledì, 14 luglio 2021, 18:16

La legge regionale 35/15 Disposizioni in materia di cave, dovendo recepire la normativa europea sulla libera concorrenza, ha introdotto la gara pubblica per il rilascio delle concessioni d’escavazione.

mercoledì, 14 luglio 2021, 16:01

Leonardo Buselli, Psi Carrara, in una nota stampa affronta la questione della strada di Campocecina, per la quale l'amministrazione grillina ha stanziato nel piano Triennale Opere Pubbliche nell'anno 2021, 650.000 mila euro oltre che 250.000 mila euro nell'anno 2022 , ma a tutt'oggi il cantiere non è stato aperto e...