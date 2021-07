Martina Fiorini (FI): "Fossa Maestra un'odissea per i disabili!"

Martina Fiorini, delegata alle Politiche Equità Sociale e Disabilità del Coordinamento Comunale di Fratelli d'italia, in un comunicato, denuncia la situazione dei parcheggi per i disabili nella zona di Fossa Maestra, zona a mare che in questa stagione è frequentata da bagnanti. In particolare, la Fiorini punta il dito sulla quantità di aree disponibili e la loro ubicazione :"Nel parcheggio antistante - scrive - i bagni della zona sono disponibili soltanto due , e dico due posteggi per disabili che, il più delle volte vengono occupati da cittadini incivili che non hanno il tagliando per disabili.

"I disabili - prosegue - molte volte si ritrovano a dover parcheggiare sul marciapiede lungo il Viale di Marinella, ma attenzione, solo ad alcuni orari, perché altrimenti è tutto occupato anche in divieto di sosta e il povero disabile si deve arrangiare parcheggiando dove capita".

"Ci chiediamo se la nostra amministrazione ha mai pensato che esiste , una categoria di cittadini , che necessita di dover parcheggiare il più vicino possibile allo stabilimento balneare! Sono stati concessi permessi ad alcuni stabilimenti per creare parcheggi privati per i propri clienti, ma non si è pensato a costruire più stalli per i disabili? Riteniamo - conclude - che un'amministrazione comunale che vuole essere green, eco friendly e easy , prendere atto che esiste anche la nostra categoria".