Massa Carrara, Nardi: "Felice per il via libera al mio progetto per Casette"

venerdì, 23 luglio 2021, 11:27

"Bisognerà attendere il decreto interministeriale, che terrà conto anche delle volontà delle Regioni, ma molto probabilmente il progetto che riguarda Casette e Filanda del Forno a Massa per quasi 6 milioni di euro sarà finanziato. Così come sarà possibile finalmente riqualificare anche la Colonia Ugo Pisa a Marina di Massa con circa 15 milioni di euro. Inoltre è potenzialmente finanziabile anche il progetto di Carrara che riguarda la ex Colonia Vercelli per quasi 15 milioni di euro. Se quindi, come sembra, tutto andrà a buon fine si tratterà di un importante investimento di riqualificazione per tutto il nostro territorio del valore di circa 36 milioni di euro" così Martina Nardi Presidente della commissione Attività Produttive della Camera.

"In particolare per me è motivo di soddisfazione – aggiunge Nardi - che ci sia proprio il Progetto di Riqualificazione di Casette a Massa, perché si tratta di un intervento che avevo predisposto da vicesindaco e che la attuale amministrazione ha ripreso". "E' altresì giusto e doveroso non dimenticare che – conclude Nardi – , se queste risorse arriveranno nel nostro territorio, sarà stato anche merito del Governo Conte II e della ministra Paola De Micheli che ha fatto nascere questo Bando Periferie dotandolo di una cospicua dote finanziaria".