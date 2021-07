Massa: Cna preoccupata da "voci" cambio destinazione per alcuni lotti zona industriale, la posizione degli artigiani

Altre notizie brevi

venerdì, 2 luglio 2021, 14:46

Sabato 10 luglio alle ore 21,30 a Casa Pellini ad Avenza si terrà un concerto lirico organizzato dal Volto della Speranza OdV con la soprano Daniela Di Pippo.Daniela Di Pippo, cantante di fama internazionale, si è esibita nei teatri di tutto il mondo ed ha ricevuto il patrocinio ufficiale del...

venerdì, 2 luglio 2021, 14:45

Corsi antincendio e Haccp con Cna. Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione generale e specifica dei lavoratori per rischio incendio basso, medio e alto validi sia per il conseguimento che per l'aggiornamento. Data di inizio lunedì 5 luglio.

venerdì, 2 luglio 2021, 14:42

ASMIU comunica che dal 5 al 17 luglio sarà aperto un Infopoint presso ASMIU in Via dei Limoni n.23, ai fini della distribuzione dell’attrezzatura per la raccolta differenziata domiciliare, rivolto alle utenze domestiche della zona della Zecca.

giovedì, 1 luglio 2021, 18:43

La presidente dell'Associazione per i diritti degli anziani, Ada, di Carrara e Fosdinovo, Laura Menconi, invita a partecipare alla cerimonia di premiazione del concorso di poesia Aronte, in lingua italiana e dialetto. Un'iniziativa culturale che ha saputo superare le difficoltà della pandemia e raggiungere la sua XVI edizione, nel segno...

giovedì, 1 luglio 2021, 16:55

Il polo progressista propone una conferenza di progetto per disegnare un nuovo futuro e dare valore al distretto del lapideo basato su relazioni trasparenti fra istituzioni, imprese e cittadini.Ritiene che "quando l’avventura grillina si concluderà, sarà possibile tornare ad un dialogo aperto e, soprattutto trasparente, fra amministrazione, mondo delle imprese...

giovedì, 1 luglio 2021, 13:16

È iniziata la raccolta firme per il referendum sull'Eutanasia Legale, promosso dall'Associazione Luca Coscioni: 500 mila firme da raccogliere entro il 30 settembre .Per questo, come in tutta Italia, saranno allestiti anche a Carrara i primi tavoli, a partire da Marina di Carrara sabato 3 dalle 18 alle 20 in...

giovedì, 1 luglio 2021, 12:52

Piogge in arrivo oggi, giovedì, sulle zone appenniniche della Toscana, che dal pomeriggio di domani, venerdì, diventeranno temporali forti con possibilità di locali grandinate e colpi di vento.

giovedì, 1 luglio 2021, 12:52

Il gruppo di Azione Carrara, tramite il coordinatore con gli enti locali Riccardo Pelliccia, affronta in una nota stampa la drammatica situazione in cui versa la IMM di Marina di Carrara:"Leggiamo oggi del passivodi 11 milioni del bilancio 2019 che mette in grande difficoltà future iniziative di rilancio di una realtà...

giovedì, 1 luglio 2021, 12:14

Parte in questi giorni il servizio di guardia medica turistica. Il piano di assistenza territoriale straordinaria per i mesi estivi, elaborato dall’Azienda USL Toscana nord ovest, nell’ambito del litorale per rispondere alle esigenze sanitarie dei villeggianti, garantisce prestazioni di assistenza ai turisti.

mercoledì, 30 giugno 2021, 23:40

A Montignoso, Aics nella sede di Via Sforza, "La casa della solidarietà", organizza per venerdì 2 luglio, dalle ore 9.30 alle 12, lo " sbarazzo" della merce disponibile, frutto della raccolta de volontari e di tante persone che generosamente hanno donato capi di abbigliamento, giocattoli, libri, biancheria e altro ancora.L'associazione,...