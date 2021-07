Montignoso, si ripete "lo Sbarazzo"

mercoledì, 21 luglio 2021, 14:27

Dato il successo ottenuto nel precedente evento del 2 luglio, l'Associazione Aics Solidarietà MS, nota per il suo impegno nel sociale sul territorio montignosino, ha deciso di ripetere "lo Sbarazzo" con apertura straordinaria della Casa della Solidarietà in via Sforza 58, vicino alla Asl delle Capanne a Montignoso, il giorno Venerdì 23 Luglio dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Sarà possibile prendere indumenti usati in buone condizioni per uomo, donna e bambini di tutte le età, oltre che giocattoli e articoli per infanzia, libri.

La nostra iniziativa vuole essere utile non solo per le persone in difficoltà, ma è aperta a tutti, curiosi, amanti del riciclo, come modo per incentivare il riuso ed evitare gli sprechi rimettendo in circolazione indumenti ancora in buono stato.

I nostri volontari saranno disponibili a consigliarvi e supportarvi nelle vostre scelte e per reperire tutto ciò che vi può servire. Vi aspettiamo numerosi!

Per info Chiara 3338328646 ore pasti