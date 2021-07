Partito socialista su Regina Elena e centro diurno Alzheimer: "Tanto caos e poca chiarezza"

venerdì, 23 luglio 2021, 14:27

La lentezza con cui l'amministrazione sembra reagire al contenimento dei ricoveri in terapia intensiva e quindi a una situazione sanitaria al momento sotto controllo dal punto di vista dei ricoveri, diventa oggetto di una dura critica da parte dei socialisti. Si parla del Regina Elena e della sua gestione. Ma non solo, anche il centro diurno Alzhaimer che resta chiuso desta preoccupazione nella compagine socialista. Ma non solo, i contratti da applicare ai neoassunti della casa di riposo e intorno ai quali sono nate contestazioni sindacali, destano preoccupazione. Ma non solo, la bagarre intorno alla direzione e al consiglio di amministrazione della casa di riposo, destano anch'essa preoccupazione. MA in primis il grido socialista è rivolto agli anziani: che riprendano le visite dei familiari alla casa di cura partecipata dal comune, chiedono i socialisti: gli anziani hanno bisogno del conforto dei loro cari.

"Chi è sopravvissuto al Coronavirus alla RSA Regina Elena in mano ai grillini-denunciano i socialisti in un comunicato- sta morendo per l'abbandono e la mancanza di visite dei propri cari. La tanto propagandata camera degli abbracci ora infatti non ha più ragione di esistere e occorre riaprire subito alle visite dei familiari. Anche se la qualità della vita dei nostri anziani in un ghetto simile risulta aberrante , non ci stupisce che il gruppo di maggioranza dei 5 Stelle , senza fare autocritica, si risenta dei continui attacchi per la fallimentare gestione della struttura . La presa di posizione della maggioranza grillina denota un bassissimo profilo politico-amministrativo considerato che l''emergenza sanitaria , conseguente alla diffusione del Covid , ha messo a nudo tutte le criticità del sistema interno gestito dai 5 Stelle per l'inefficacia delle varie procedure adottate per le assunzioni e per l'estrema vulnerabilità delle struttura dal punto di vista della sicurezza sanitaria, della qualità dell'assistenza e dei controlli da parte dei soggetti a ciò preposti".

Insiste il partito socialista:"Le stesse organizzazioni sindacali insistentemente per mesi hanno denunciato la drammaticità della situazione sui contratti di lavoro, mentre i grillini , pur di scaricare su altri le proprie responsabilità, sono riusciti perfino ad evocare le scelte fatte anni fa quando la Casa di Riposo era stata trasformata in Azienda speciale, raccontando come i contratti di lavoro sarebbero legati a leggi che in realtà-afferma il partito socialista- sono inesistenti" .

Il centro diurno Alzhemier avrebbe potuto essere riaperto da mesi, continua la denuncia il partito socialista. "In questo caso il gruppo di maggioranza ha deciso di dare la colpa all'Asl-accusano sempre i socialisti-alla quale pare sia stato presentato un progetto che dovrà essere valutato prima di poter riaprire il centro. Staremo a vedere se il CDA sarà all'altezza di proporre un progetto sulla base del protocollo regionale e aggiudicarsi un finanziamento dei 2 milioni e 590 mila euro messi a disposizione dalla regione Toscana per riaprire i centri diurni in sicurezza. (delibera 645 del Giugni 2021)".

Risulta inoltre che la regione Toscana non abbia affatto modificato i requisiti per le riaperture dei centri diurni Alzheimer, come sostenuto dall'amministrazione-afferma il partito socialista- ma che abbia aggiornato il protocollo operativo delle azioni già in essere dal maggio 2020.

"L'ultimo dubbio sulla gestione per niente trasparente dei 5 stelle-prosegue il comunicato ripercorrendo le vicende dei direttori- non può che riguardare il succedersi di due direttori nell'arco di un anno. Per quanto attiene il terzo concorso per il terzo direttore da assumere-chiosano i socialisti infine- registriamo positivamente la novità relativa all'inserimento della priorità nelle selezioni dei profili provenienti dal campo sanitario ma a sentir dire anche questa decisione potrebbe riserbare brutte sorprese. Ciò posto è chiaro che il gruppo di maggioranza 5 Stelle, intervenendo in soccorso delle dichiarazioni opache del primo cittadino e del drammatico fallimento del CDA a 5 Stelle della RSA, avrebbe fatto meglio a star zitto".