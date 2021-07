Pri Massa: "Sul problema erosione, permane indifferenza"

sabato, 17 luglio 2021, 09:15

Il problema dell'erosione della costa e le ripercussioni sulle attività dei balneari, è ripreso dal partito repubblicano di Massa, che, in un comunicato, si fa portavoce di un disagio avvertito dalla suddetta categoria e non solo.



"Le categorie del settore turistico - scrive - stanno convenendo, come più volte richiesto dai repubblicani massesi, che ormai non è più rinviabile un intervento definitivo sull'arenile! In questo anno abbiamo già visto letteralmente "gettare a mare" diverse centinaia di migliaia di euro per pseudo ripascimenti, come era prevedibile inutili e non risolutivi, che purtroppo oltre a far slittare la stagione turistica hanno lasciato il "nulla".



"Siamo convinti che la Regione Toscana - continua - debba costituire l'Istituto politico amministrativo di riferimento per sollecitare un serio e definitivo programma di opere idrauliche, ma siamo altresì convinti che l'amministrazione comunale non possa assumere il ruolo di Pilato, lavandosene le mani ed addossando ad altri responsabilità che sono sue. Il Sindaco è il primo cittadino e il primo responsabile sul territorio!"



Il partito repubblicano sottolinea la sua posizione in merito, intrapresa sin dal primo insediamento dell'amministrazione Persiani, riguardante il ripascimento, organizzando un convegno cui parteciparono sia il sindaco che il governatore Giani: "Già allora il PRI massese aveva cercato di far cambiare la rotta intrapresa- afferma - anche all'Amministrazione precedente, fatta di interventi "a spot", proponendo di tornare sul progetto già approvato e finanziato con diversi milioni di euro. Noi repubblicani continuiamo a pensare che, ad oggi, quel progetto resti sostanzialmente valido, seppure con piccoli aggiornamenti resi necessari dalla modifica del litorale. Se tuttavia qualcuno dispone di un diverso progetto, altrettanto valido ed efficace nei risultati, i repubblicani sapranno adeguarsi. Non si adegueranno però all'inerzia colpevole che continua ad arrecare danni gravissimi all'ambiente, all'economia turistica e al mondo del lavoro. Con questo spirito collaborativo ci rivolgiamo ai rappresentanti delle categorie interessate invitandole a convergere su una proposta concreta da sottoporre alle varie istituzioni. Ci auguriamo che su questi temi si trovi la convergenza delle forze politiche democratiche e riformiste della nostra città e del territorio".



"In particolare - conclude - il PRI auspica che il consigliere regionale Bugliani ed il presidente della provincia Lorenzetti, assieme alle forze del centro sinistra territoriale, riescano ad organizzare immediatamente un tavolo politico istituzionale che accolga le improcrastinabili richieste degli operatori turisti per giungere al superamento definitivo del problema e porre fine allo spreco inqualificabile di fiumi di euro gettati inutilmente in mare".