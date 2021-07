Progetto del Poveromo, Consorzio protagonista e motore del percorso di partecipazione e invita le associazioni ad un incontro

Altre notizie brevi

venerdì, 30 luglio 2021, 14:08

Lunedì 2 agosto, alle ore 21.00, nel giardino di Palazzo Binelli, in via Verdi a Carrara, è in programma la conferenza del Professore Angelo Gemignanisul tema i disagi del Covid tra stress e distanza. Combattiamoli insieme! L’ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria telefonando al numero 335/8343272, da lunedì a domenica,...

giovedì, 29 luglio 2021, 19:15

Italia Nostra sezione Massa-Montignoso scrive al sindaco Francesco Persiani: perché il concorso di idee per il Pomario è stato anticipato di un mese, al 16 agosto? Chiede l'associazione lamentando una procedura scorretta nei confronti di chi pensava di avere maggiore tempo a disposizione vale a dire fino al 15 settembre come...

giovedì, 29 luglio 2021, 15:28

A causa di diversi casi di positività riscontrati tra gli orchestrali nel corso degli ultimi giorni, l’Orchestra del Kazakhstan non ha potuto intraprendere l’attesa tournée in Italia; il concerto previsto per il 1 agosto presso il Parco di Villa Rinchiostra non verrà pertanto effettuato.

giovedì, 29 luglio 2021, 12:26

Da domani, 30 luglio, prende il via nella piazzetta dei Ronchi “Il baule della nonna”, la mostra rassegna del riuso e dello sbaratto con bancarelle di antiquariato e vintage. Inoltre saranno presenti i collezionisti di filatelia e numismatica.

mercoledì, 28 luglio 2021, 21:14

Teatro, letteratura e cultura (anche per i più piccoli), ecco ecco gli eventi dei prossimi giorni nel comune di Montignoso.

mercoledì, 28 luglio 2021, 17:05

Risposte precise e solerti, così chiede Cosimo Maria Ferri, in una lettera indirizzata al ministro dello sviluppo economico, nella quale si chiedono lumi sulla vicenda Sanac, l'azienda massese attiva dal 1972, che sta, attraversando un periodo di grande incertezza, dopo essere stata ceduta ad Arcelor Mittal nel 2018, cosa che,...

mercoledì, 28 luglio 2021, 14:56

L’Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che per la vaccinazione degli "under 18" è necessario che il minorenne sia accompagnato al centro vaccinale da entrambi i genitori oppure da uno dei genitori in possesso di delega scritta e documento di identità dell'altro genitore.

martedì, 27 luglio 2021, 19:31

Il gruppo di minoranza in assemblea al consorzio vota contrario all'approvazione del bilancio d esercizio 2020."Si rinnovano critiche alla gestione consortile - affermano, per il gruppo insieme per il territorio, Bertola Giampaolo, Casali Pietro e Angelini Fortunato -, in particolare, sull'aspetto del recupero dei crediti riguardanti gli anni precedenti al 2020. In più occasioni...

martedì, 27 luglio 2021, 18:44

"E' necessario e aggiungo anche non più rinviabile che il ministro allo Sviluppo economico Giorgetti chiarisca che intenzioni ha su Sanac perché più tempo si perde ora più difficile sarà intervenire nel futuro. Questa è la richiesta unanime che è uscita dal tavolo che le istituzioni locali dei Massa Carrara...

lunedì, 26 luglio 2021, 22:27

Una donna di 49 anni è stata colpita nel pomeriggio, intorno alle 17, da arresto cardiaco.