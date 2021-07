Psi Carrara: "Perché non è stato aperto il cantiere per la strada di Campocecina?"

mercoledì, 14 luglio 2021, 16:01

Leonardo Buselli, Psi Carrara, in una nota stampa affronta la questione della strada di Campocecina, per la quale l'amministrazione grillina ha stanziato nel piano Triennale Opere Pubbliche nell'anno 2021, 650.000 mila euro oltre che 250.000 mila euro nell'anno 2022 , ma a tutt'oggi il cantiere non è stato aperto e di ciò il partito si lamenta, tenendo presente la frequentazione della zona nella stagione estiva da parte di locali e turisti e la pericolosità di buche e avvallamenti.



"Il Partito Socialista - scrive - a seguito di svariate segnalazioni da parte dei cittadini, chiede all'assessore Andrea Raggi se non ritiene che , anche se in piena stagione estiva, sia urgente sistemare l'asfalto a regola d'arte vista la pericolosità, dal momento che ogni giorno transitano su quel tratto di strada tantissime persone e famiglie. È sotto gli occhi di tutti peraltro che i nostri amministratori 5 Stelle per risolvere il problema, sono stati solo capaci di mettere due divieti di transito per moto e bici e un limite di velocità di 20 km/h sia in direzione monte che in direzione a scendere. Una vera e propria assurdità- per più di un motivo, infatti se qualcuno si avventurasse a transitare da quelle parti in bici o in moto, non solo il rischio di cadere sarebbe altissimo , ma oltretutto ci sarebbe pure il rischio di essere multati per non aver rispettato il divieto di transito. Non è ammissibile - prosegue - da parte dei 5 Stelle lanciare grandi proclami per incentivare il turismo e poi far trovare una situazione di pericolo e di incuria come questa. Motivo per cui- conclude - ci auguriamo che gli interventi siano svolti immediatamente, anche se, per colpa di chi non ha previsto di intervenire in tempi utili per mancanza di una seria programmazione, il rischio è che ci saranno molti disagi proprio quando il nostro territorio dovrebbe essere pronto per accogliere i numerosi cittadini e gli ospiti in vacanza".