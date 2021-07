Rifondazione comunista: "Se verremo eletti a Montignoso, avanti con l'acqua pubblica"

martedì, 20 luglio 2021, 16:26

La recente iniziativa del comune di Agrigento, riguardante l'eliminazione della gestione privata del l'approvvigionamento idrico, è stato salutato con entusiasmo da Rifondazione comunista che in un comunicato prende spunto, per sottolineare il suo impegno in merito, anche e soprattutto in occasione del futuro appuntamento elettorale a Montignoso:" Il fallimento del modello privatistico, che viene di fatto applicato anche alle società in house come GAIA SpA-scrive- è sotto l'occhio di tutti: all'aumento delle bollette non è corrisposto alcun miglioramento dei servizi, anzi le promesse di efficienza non sono state mantenute basti guardare alle perdite di acqua ancora presenti nella rete degli acquedotti o alle enormi difficoltà nella depurazione. Nel caso verremo eletti nel nuovo consiglio comunale di Montignoso noi porteremo, tra i primi atti, il sostegno alla legge di iniziativa popolare sull'acqua pubblica, così come redatta dai movimenti per l'acqua, al fine di togliere dalle bollette le spese per gli investimenti e riportarli nella fiscalità generale. Chiederemo al futuro sindaco- conclude - di farsi promotore all'interno della conferenza territoriale Toscana Nord di un percorso per la pubblicizzazione dei servizi idrici con tre obiettivi primari: garantire un'erogazione minima giornaliera di cinquanta litri pro capite a tutte e tutti, garantire una partecipazione popolare all'interno del servizio che superi il controllo analogo evidentemente insufficiente a permettere un'adeguata gestione, ridurre l'ambito di gestione riportandolo a quello del bacino idrografico in modo da renderlo più efficiente ed efficace come dimostrano molte esperienze internazionali"