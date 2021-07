Sanac, Nardi: "I parlamentari di Massa Carrara chiedono incontro a Giorgetti"

Altre notizie brevi

martedì, 27 luglio 2021, 19:31

Il gruppo di minoranza in assemblea al consorzio vota contrario all'approvazione del bilancio d esercizio 2020."Si rinnovano critiche alla gestione consortile - affermano, per il gruppo insieme per il territorio, Bertola Giampaolo, Casali Pietro e Angelini Fortunato -, in particolare, sull'aspetto del recupero dei crediti riguardanti gli anni precedenti al 2020. In più occasioni...

lunedì, 26 luglio 2021, 22:27

Una donna di 49 anni è stata colpita nel pomeriggio, intorno alle 17, da arresto cardiaco.

lunedì, 26 luglio 2021, 18:28

Non bisogna andare al pronto soccorso degli ospedali per farsi fare il tampone. Dopo alcuni episodi che verificatisi nei giorni scorsi, quando si sono presentati ai pre-triage persone che avevano avuto contatti con casi positivi al Covid per richiedere un tampone, l'Asl lancia un appello a non mettere a repentaglio...

lunedì, 26 luglio 2021, 14:36

Temporali forti previsti per oggi 26 luglio nelle aree interne centro orientali della Toscana, mentre domani 28 luglio, da mezzanotte fino alle 18, i rovesci e i temporali sparsi si concentreranno sulle zone di nord ovest dove potranno localmente risultare forti, in particolare in Lunigiana, Garfagnana, Valle del Serchio e Versilia.

sabato, 24 luglio 2021, 13:58

Un codice giallo per vento, con validità dalle ore 8 fino alla mezzanotte di domenica 25 luglio, è stato emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale. Le aree interessate sono l’Arcipelago, la costa e zone adiacenti nell’area meridionale della regione.

sabato, 24 luglio 2021, 08:52

Ecco la programmazione completa al Cinema Teatro Garibaldi Carrara, Cinema teatro Il Nuovo La Spezia, Arena Astoria Lerici e Arena Piazza Europa La Spezia, dal 26 luglio al 1° agosto, con tanto di schede dei film proiettati.Programmi:CINEMA TEATRO GARIBALDI CARRARACINEMA-TEATRO IL NUOVO LA SPEZIAARENA ASTORIA LERICIARENA PIAZZA EUROPA LA SPEZIA

venerdì, 23 luglio 2021, 16:44

L’amministrazione comunale, tramite l’assessorato al Sociale di Amelia Zanti, ha aperto il bando a sostegno del pagamento dell’affitto grazie al progetto “Sos covid, mai più soli” di cui il comune di Massa è il soggetto attuatore della Zona distretto Apuane.

venerdì, 23 luglio 2021, 14:27

La lentezza con cui l'amministrazione sembra reagire al contenimento dei ricoveri in terapia intensiva e quindi a una situazione sanitaria al momento sotto controllo dal punto di vista dei ricoveri, diventa oggetto di una dura critica da parte dei socialisti. Si parla del Regina Elena e della sua gestione.

venerdì, 23 luglio 2021, 14:24

Sarà attivo a breve l'accordo tra la Provincia di Massa-Carrara e l'Azienda Usl Toscana Nord-Zona Apuane per l'organizzazione e la gestione del servizio di supporto al Centro Vaccinale di Marina di Carrara, preso un padiglione di Carrarafiere, da parte delle organizzazioni di volontariato.

venerdì, 23 luglio 2021, 13:51

Lungo la Sp 48 del mare (Viale Zaccagna a Marina di Carrara), nel Comune di Carrara, entrano in vigore divieti di sosta, con rimozione, su entrambi i lati, e interruzioni della circolazione tra il 27 luglio e l’1 agosto 2021.