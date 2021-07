Temporali forti, codice giallo sull’Appennino dalle 12 alle 18 di venerdì 2 luglio

Altre notizie brevi

giovedì, 1 luglio 2021, 13:16

È iniziata la raccolta firme per il referendum sull'Eutanasia Legale, promosso dall'Associazione Luca Coscioni: 500 mila firme da raccogliere entro il 30 settembre .Per questo, come in tutta Italia, saranno allestiti anche a Carrara i primi tavoli, a partire da Marina di Carrara sabato 3 dalle 18 alle 20 in...

giovedì, 1 luglio 2021, 12:52

Il gruppo di Azione Carrara, tramite il coordinatore con gli enti locali Riccardo Pelliccia, affronta in una nota stampa la drammatica situazione in cui versa la IMM di Marina di Carrara:"Leggiamo oggi del passivodi 11 milioni del bilancio 2019 che mette in grande difficoltà future iniziative di rilancio di una realtà...

giovedì, 1 luglio 2021, 12:14

Parte in questi giorni il servizio di guardia medica turistica. Il piano di assistenza territoriale straordinaria per i mesi estivi, elaborato dall’Azienda USL Toscana nord ovest, nell’ambito del litorale per rispondere alle esigenze sanitarie dei villeggianti, garantisce prestazioni di assistenza ai turisti.

mercoledì, 30 giugno 2021, 23:40

A Montignoso, Aics nella sede di Via Sforza, "La casa della solidarietà", organizza per venerdì 2 luglio, dalle ore 9.30 alle 12, lo " sbarazzo" della merce disponibile, frutto della raccolta de volontari e di tante persone che generosamente hanno donato capi di abbigliamento, giocattoli, libri, biancheria e altro ancora.L'associazione,...

martedì, 29 giugno 2021, 19:18

"La Regione Toscana si affretti e dia il via libera alla ripresa delle escavazioni nelle cave che si trovano sul reticolo idrico, la cui attività è ancora sospesa. Le istituzioni pubbliche dovrebbero aiutare le aziende a riprendere la loro attività, invece di penalizzarle e di mettere i bastioni tra le ruote.

martedì, 29 giugno 2021, 19:18

Luca Tonlazzerini, responsabile dipartimento cultura di Forza Italia Massa, in una nota stampa, annuncia che nella mattinata di oggi 29 giugno, è stato effettuato un sopralluogo presso l' IIS "A. Meucci", con il coordinatore comunale Domenico Piedimonte, il Consigliere provinciale Antonio Cofrancesco, davanti ad una situazione di stallo riguardante i...

martedì, 29 giugno 2021, 14:41

Con il mese di luglio partono i lavori di pulizia e sfalcio della vegetazione lungo le strade provinciali della zona industriale, nei comuni di Massa e Carrara: per questo motivo il Settore Tecnico della Provincia di Massa-Carrara ha emesso un’ordinanza per permetterne l’esecuzione.

lunedì, 28 giugno 2021, 17:53

L'associazione Apuana Italia-Israele Massa Carrara ospita nuovamente il Prof. Valentino Baldacci, esperto di storia e geopolitica e accademico. L'incontro si svolgerà giovedì 1º luglio alle 18:00 presso Villa Cuturi (Marina di Massa).

lunedì, 28 giugno 2021, 17:50

Si comunica che mercoledì 30 giugno a causa dello sciopero nazionale del settore igiene urbana, indetto dai sindacati di categoria, i servizi di raccolta rifiuti e spazzamento non potranno essere garantiti del tutto. ASMIU, oltre ai servizi minimi previsti dalle vigenti normative, cercherà di garantire anche tutti gli altri servizi in...

lunedì, 28 giugno 2021, 09:32

La componente giovani del partito democratico, in un comunicato, annunciano il loro sostegno a Gianni Lorenzetti, candidato sindaco di Montignoso.