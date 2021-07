Una conferenza di progetto per disegnare un nuovo futuro e dare valore al distretto del lapideo

giovedì, 1 luglio 2021, 16:55

Il polo progressista propone una conferenza di progetto per disegnare un nuovo futuro e dare valore al distretto del lapideo basato su relazioni trasparenti fra istituzioni, imprese e cittadini.



Ritiene che "quando l’avventura grillina si concluderà, sarà possibile tornare ad un dialogo aperto e, soprattutto trasparente, fra amministrazione, mondo delle imprese e cittadini non solo per dare un giusto valore al marmo, ma anche per definire un progetto complessivo che riguardi il comparto favorendo investimenti e per rilanciare l’occupazione.

I grillini, infatti - si legge nella nota -, fino ad oggi hanno perseguito un metodo miope e perdente, basato sull’emergenza senza risolvere i problemi del comparto lapideo, dimenticando completamente i problemi della trasformazione, della commercializzazione, della ricerca, della promozione e dell’ambiente come denunciano, quasi quotidianamente, le associazioni.

La deriva che ha assunto il Distretto lapideo e la crisi dell’Internazionale Marmi e Macchine che si trascina ormai da tre anni, dimostrano la mancanza di visione di sistema ed il fallimento totale delle politiche grilline basate su impegni insostenibili e promesse populiste come la famosa tassazione “blocco per blocco” evaporate dalla sentenza del TAR.

Oggi più che mai, in presenza delle difficoltà della ripresa economica è necessario ragionare in termini di una concertazione che non può ridursi ad un misero scambio di favori per allungare le concessioni senza una visione strategica del comparto lapideo come settore fondamentale per l’economia del territorio per le sue implicazioni economiche e produttive.

La coalizione dei progressisti cosciente di questi problemi organizzerà, nel mese di Luglio una Conferenza di progettodedicata al marmo, da svolgere in sicurezza, con la partecipazione attiva di tutte le componenti del mondo imprenditoriale, dell’artigianato e dell’arte, dei sindacati , della ricerca e della formazione, degli ambientalisti e delle associazioni di categoria con l’obiettivo di contribuire a creare i presupposti per dare al marmo una nuova visione, puntando su sicurezza, occupazione e gestione dell’estrazione del marmo nel rispetto dell’ambiente.

I Progressisti, liberi da ingerenze, in modo trasparente, democratico e partecipato, si assumono l’impegno di fare sintesi positiva e concreta delle varie proposte fatte al fine di avviare una stagione del confronto, dell’innovazione, delle idee e, conseguentemente, un nuovo metodo amministrativo che deve produrre un progetto che parta dai problemi reali affrontati senza fumosi populismi, un nuovo agire che parta dall’ascolto delle posizione di imprese e cittadini che, ormai da anni, sono totalmente esclusi dall’Amministrazione 5 Stelle nelle scelte strategiche del comparto lapideo".