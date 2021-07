Viabilità: divieto di sosta e interruzione della circolazione SP 48 Marina di Carrara

Altre notizie brevi

La lentezza con cui l'amministrazione sembra reagire al contenimento dei ricoveri in terapia intensiva e quindi a una situazione sanitaria al momento sotto controllo dal punto di vista dei ricoveri, diventa oggetto di una dura critica da parte dei socialisti. Si parla del Regina Elena e della sua gestione.

Sarà attivo a breve l'accordo tra la Provincia di Massa-Carrara e l'Azienda Usl Toscana Nord-Zona Apuane per l'organizzazione e la gestione del servizio di supporto al Centro Vaccinale di Marina di Carrara, preso un padiglione di Carrarafiere, da parte delle organizzazioni di volontariato.

Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria agli elementi della travata metallica al viadotto ferroviario sul torrente Bettinia tra le località di Pontremoli e Grondola, sulla linea Parma – La Spezia.

"Bisognerà attendere il decreto interministeriale, che terrà conto anche delle volontà delle Regioni, ma molto probabilmente il progetto che riguarda Casette e Filanda del Forno a Massa per quasi 6 milioni di euro sarà finanziato. Così come sarà possibile finalmente riqualificare anche la Colonia Ugo Pisa a Marina di Massa con circa...

"La notizia dell'ammissione dei due progetti che il Comune ha presentato attraverso il bando nazionale P.I.N.q.U.A. non può che rendere felice tutta la città". Ad affermarlo è la Lega di Massa che continua: "I 20 milioni di euro che arriveranno, infatti, potranno permettere la riqualifica di due strutture comunali di...

Si informa che è stato pubblicato l'avviso pubblico per l'affidamento del servizio di manutenzione del giardino di Villa Schiff Giorgini e messa a dimora di fioriture sul territorio, nel periodo agosto 2021 - dicembre 2022. Le ditte interessate a partecipare alla procedura concorrenziale dovranno proporre la propria candidatura, presentando istanza...

Appuntamento venerdì 23 luglio 2021 con Franco Perlasca per una serata dal titolo "Giusto tra le Nazioni".L'incontro, che vedrà la testimonianza del figlio di Giorgio Perlasca, rientra all'interno della manifestazione Montignoso Estate 2021 "Incontri in villa" nel giardino di Villa Schiff.Presenterà la serata Walter Sandri, Console Touring Club Italiano.Mythoslogos Eterna-MenteCon...

È stato proclamato uno sciopero di 24 ore dalle 8 di venerdì 30 luglio, indetto dall’Associazione sindacale Fisi (Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali) e indirizzato a tutti i dipendenti dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, comparto e dirigenza, tutti i profili.L’Azienda si scusa anticipatamente con i propri utenti per eventuali disagi nell’erogazione dei servizi sanitari (esami, ambulatori...

Carrara in Azione, consapevole della grave situazione pandemica in atto - aggravata dalle varianti in circolazione – e del calo generalizzato delle prenotazioni per il vaccino anti -SARS-CoV2/COVID-19, invita gli altri partiti politici del nostro Comune, per una volta senza divisioni, ad un appello congiunto alla vaccinazione.

Forza Italia, in un comunicato, plaude al lavoro ed alla approvazione del Regolamento urbanistico: "La seduta del consiglio comunale del 20 luglio- afferma - ha rappresentato un momento davvero importante per la nostra città poiché l'approvazione dell'RU porta a compimento l'ottimo lavoro portato avanti dagli uffici tecnici e dalla commissione...