Accessi alle zone sensibili e più frequentate. Martedì il Parco dell'Appennino ne discute coi cittadini

Altre notizie brevi

martedì, 17 agosto 2021, 16:35

Il mercato di Cinquale anche d'inverno, anzi un po' di più.

martedì, 17 agosto 2021, 14:50

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i nuovi casi positivi, da martedì 10 a lunedì 16 agosto, sono 1.837 di cui 1.731 non vaccinati (pari al 95%), 36 solo con prima dose (pari al 2%) e 60 vaccinati con ciclo completo (pari al 3%).

martedì, 17 agosto 2021, 10:49

Continua il cinema alla spiaggia Green Beach di Cinquale con "Io, l'Altro" la rassegna cinematogratica d'autore gratuita promossa dal Comune di Montinoso con la direzione artistica di Francesco Menconi.

lunedì, 16 agosto 2021, 23:10

Nel borgo medievale di Mulazzo è in scena La Tosca di Giacomo Puccini: un racconto che si snoderà tra il Sagrato della Chiesa di Piazza Dante e la Torre di Piazza Malaspina, due luoghi suggestivi e perfettamente contestualizzati alla narrazione dell’Opera.

lunedì, 16 agosto 2021, 23:01

Presa di posizione da parte dei Giovani Democratici di Carrara, nei confronti degli atti di violenza accaduti a Marina di Carrara, nelle ultime ore: Come Giovani Democratici vorremmo condannare fermamente questi gesti. Questi avvenimenti purtroppo sono sempre più frequenti, ma ci troviamo in obbligo di far notare come non si...

lunedì, 16 agosto 2021, 23:00

Giovedì 19 agosto ultimo appuntamento con il "19 Festival Internazionale della chitarra" organizzato dall' Associazione Musicale Massese col prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e che si svolgerà anche questa volta nell'antico e caratteristico quartiere di Borgo del Ponte presso la rinascimentale Chiesa di San Martino.

lunedì, 16 agosto 2021, 22:52

Nella giornata di oggi la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Aulla è intervenuta per un soccorso ad un escursionista.

lunedì, 16 agosto 2021, 22:45

Prosegue il nuovo progetto dell’Amministrazione comunale dedicato ai più piccini e finalizzato a promuovere la cultura letteraria nelle fasce di età più giovani, attraverso la filodiffusione di estratti di opere in versione digitale dedicate ai bambini.

sabato, 14 agosto 2021, 12:47

Ecco la programmazione completa al Cinema Garibaldi Carrara, Arena Astoria e Piazza Europa, con tanto di descrizione dei film propiettati, dal 16 al 22 agosto:Programmi:ARENA PIAZZA EUROPA LA SPEZIAARENA ASTORIA LERICICINEMA-TEATRO IL NUOVO LA SPEZIACINEMA TEATRO GARIBALDI CARRARA

sabato, 14 agosto 2021, 12:02

Massa città in Comune, esprime in un comunicato, la sua opinione in merito al sollevamento di Corrado Panesi da presidente di Master, la partecipata che si occupa della gestione riscossione tributi in città."Quelli di ora" continuano a mantenere il costo di Master a carico della cittadinanza in maniera identica a "quelli...