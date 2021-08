Al Garibaldi Carrara, Il Nuovo, Arena Lerici, P.zza Europa dal 9 al 15 agosto

sabato, 7 agosto 2021, 10:25

Ecco la programmazione al Garibaldi Carrara, Il Nuovo, Arena Lerici, P.zza Europa, dal 9 al 15 agosto, con tanto di descrizione delle pellicole proiettate:





Programmi:

CINEMA TEATRO GARIBALDI CARRARA

CINEMA-TEATRO IL NUOVO LA SPEZIA

ARENA ASTORIA LERICI

ARENA PIAZZA EUROPA LA SPEZIA



CINEMA/TEATRO GARIBALDI CARRARA

CHIUSURA ESTIVA

APERTURA PREVISTA IL 26 AGOSTO CON IL FILM

COME UN GATTO IN TANGENZIALE 2 RITORNO A COCCIA DI MORTO

CINEMA-TEATRO IL NUOVO LA SPEZIA

( durante gli eventi dell' Estate spezzina l'attività prosegue al Cinema Il Nuovo di Via Colombo 99 con la Rassegna : Un Parentesi Estiva al Cinema Il Nuovo- il programma in Arena riprende dal 19 agosto al 12 settembre)

Lunedi 9 Agosto

Ore 21.00 THE FATHER NULLA E' COME SEMBRA ( Versione Italiana )

Martedi 10 Agosto

Ore 21.00 THE FATHER NULLA E' COME SEMBRA ( Versione originale con sottotitoli italiani)

Mercoledi 11 Agosto

Ore 21.00 THE FATHER NULLA E' COME SEMBRA ( Versione Italiana )

Giovedi 12 Agosto

Ore 21.00 THE FATHER NULLA E' COME SEMBRA ( Versione originale con sottotitoli italiani)



Venerdi 13 Agosto

Ore 21.00 MARX DEVE ASPETTARE ( Palma D'Oro Marco Bellocchio)

Sabato 14 Agosto

Ore 21.00 COME UN GATTO IN TANGENZIALE 2 RITORNO A COCCIA DI MORTO (Anteprima Nazionale)



Domenica 15 Agosto

Ore 21.00 COME UN GATTO IN TANGENZIALE 2 RITORNO A COCCIA DI MORTO (Anteprima Nazionale)



ARENA ESTIVA ASTORIA LERICI

Lunedi 9 Agosto

Ore 21.15 SPIRIT (Bambini al Cinema)

Martedi 10 Agosto

ORE 21.15 IL MATRIMONIO DI ROSA ( Anteprima Nazionale)

Mercoledi 11 Agosto

ORE 21.15 JUNGLE CRUISE ( In Contemporanea Nazionale)

Giovedi 12 Agosto

ORE 21.15 JUNGLE CRUISE ( In Contemporanea Nazionale)

Venerdi 13 Agosto

Ore 21.15 JUNGLE CRUISE ( In Contemporanea Nazionale)

Sabato 14 Agosto

Ore 21.15 COME UN GATTO IN TANGENZIALE 2 RITORNO A COCCIA DI MORTO (Anteprima Nazionale)



Domenica 15 Agosto

Ore 21.15 COME UN GATTO IN TANGENZIALE 2 RITORNO A COCCIA DI MORTO (Anteprima Nazionale)

ARENA ESTIVA PIAZZA EUROPA LA SPEZIA

Lunedi 8 Agosto

Ore 21.15 I MITILANTI: PREFERISCO IL RUMORE DEL MARE



Martedi 10 Agosto

ORE 21.15 NOVE TEATRO PRODUZIONI: DESING

Mercoledi 11 Agosto

RIPOSO

Giovedi 12 Agosto

RIPOSO



Venerdi 13 Agosto

RIPOSO

Sabato 14 Agosto

RIPOSO



Domenica 15 Agosto

Ore 21.15 KOLORS IN CONCERTO



NOTE :

THE FATHER Il film grazie al quale Sir Anthony Hopkins magnifico ragazzo di 83 anni ha appena vinto il suo secondo Oscar! A ogni scena di The Father siamo, letteralmente, spaesati. Volti sconosciuti, volti e nomi e persone che si confondono. Spesso non capiamo chi abbiamo di fronte.



MARX PUO' ASPETTARE Marco Bellocchio, attraverso la sua famiglia, fa rivivere la storia di suo fratello, senza filtri o pudori, quasi una indagine, che ricostruisce un'epoca storica e tesse il filo rosso di tanto suo cinema. Questa è la storia di una famiglia, che ha affrontato come tante altre, un orribile evento e che viene raccontata senza censure, pudori o vergogna.

COME UN GATTO IN TANGENZIALE 2 il secondo capitolo della commedia che vede protagonisti l'intellettuale radical chic Giovanni che vive nel centro storico di Roma e l'ex cassiera tatuata Monica residente in periferia.Le vicende si svolgono tre anni dopo la fine della storia d'amore tra Giovanni e Monica, che come i due avevano previsto ha avuto vita breve, è durata proprio come un gatto in tangenziale. Monica è finita in carcere, a causa delle gemelle. Le vite di Monica e Giovanni quindi si scontrano - invece che "incontrano" - di nuovo, ma come finirà questa volta? Ci sarà un riavvicinamento tra i due o Giovanni resterà insieme alla sua nuova fiamma, Camilla

SPIRIT Un'avventura epica su una ragazza tenace che desidera un posto a cui appartenere e che scopre uno spirito affine quando incontra un cavallo selvaggio. Torna il cavallo selvaggio più celebre del cinema d'animazione americano, domato e amato da una ragazzina ribelle

IL MATRIMONIO DI ROSA Rosa giunta a suoi 45 anni, capisce che non hai mai vissuto la sua vita a pieno, perché ha anteposto alle sue esigenze sempre quelle altrui. un'esistenza condotta al servizio degli altri, come se oltre al lavoro di costumista per il cinema, avesse anche un secondo impiego, quello di prendersi cura della sua famiglia disfunzionale. Rosa annuncia alla sua famiglia il suo imminente matrimonio. la domanda che si pongono tutti è "con chi si sposerà?" Una commedia femminista, colorata e imprevedibile sull'importanza di amare sé stessi.

JUNGLE CRUISE Un gruppo di scienziati parte alla ricerca dell'Albero della Vita. Ma non sono gli unici che lo stanno cercando. Un piacevole film d'avventura dallo spirito giocoso. Un omaggio ai classici live action Disney.



Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito WWW. ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche SOLO tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11.00/13.00 e 16.00/18.00: è obbligatorio inserire nome, cognome, quantità di posti richiesti, titolo del film e attendere conferma. Al di fuori degli orari indicati non è garantita la registrazione delle richieste. Il servizio Whatsapp non prevede in nessun caso la ricezione di telefonate. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema per L'ARENA PIAZZA EUROPA il botteghino è presso Urp ( Ufficio Relazioni con il Pubblico ) Piazza Europa 1 a partire dalle ore 19.00 Per il CINEMA IL NUOVO LA SPEZIA E ASTORIA LERICI la cassa apre alle ore 20.15



IL NUOVO -ASTORIA-GARIBALDI anche su piattaforma , MioCinema approda sulle principali App per permettere al pubblico una visione superiore e di qualità. Sarà possibile accedere comodamente alla piattaforma MioCinema attraverso tutti i dispositivi iOS, LG Smart TV, Android Smart TV, Android Mobile. MioCinema è disponibile su Android Tv, Amazon Fire tv App, e Samsung Tizen Tv. per poter usufruire di tutti i nuovi servizi di MioCinema il sito www.miocinema.com, vai nella sezione REGISTRAMI. La registrazione è completamente gratuita, Non comporta alcun costo e Non è un servizio in abbonamento. Per poter noleggiare un film ci si registra una prima volta e si sceglie IL NUOVO LA SPEZIA-ASTORIA LERICI-GARIBALDI CARRARA il grande cinema continua a farti compagnia anche durante l'estate con una selezione di film tutta da ridere. Cinque commedie per divertirsi, dirette e interpretate da grandi maestri della risata ad un prezzo promozionale. non perdere l'appuntamento su MioCinema con John Turturro, Woody Allen, Ricardo Darin, Lars von Trier e altri per ridere con stile.