Ambientalisti di Massa: "Inspiegabile il regalo a Turba da parte dell'amministrazione"

Altre notizie brevi

mercoledì, 18 agosto 2021, 17:49

La mannaia del covid si è abbattuta sulle feste e le sagre: il Pd di Massa Carrara, con rammarico, ha annunciato che per il secondo anno consecutivo, non si terrà il tradizionale appuntamento della festa dell'unità, decisione presa anche per salvaguardare il personale impiegato nell'organizzazione e nelle cucine.

mercoledì, 18 agosto 2021, 17:47

Riccardo Bruschi di Forza Italia Carrara, in una nota stampa, ha evidenziato l'esistenza di un bando di gara della regione Toscana, finalizzato a coinvolgere giovani ed associazioni del terzo settore, per progetti che abbiano come soggetto la legalità, finalizzato anche alla prevenzione di atti di criminalità: il bando ha una...

mercoledì, 18 agosto 2021, 17:44

La scrittrice dialogherà con Silvia Cervia nell'ambito della rassegna 'con-vivere prima(e)dopo' al giardino di Palazzo Binelli giovedì 26 agosto.

mercoledì, 18 agosto 2021, 14:50

«"La Repubblica tutela la salute e garantisce cure gratuite agli indigenti". Questo è scritto nella Costituzione italiana, anche se qualcuno evidentemente non la pensa così, visto che da anni ormai si vede come la politica e le istituzioni preferiscano inseguire le imposizioni sul risparmio piuttosto che la tutela della salute.

martedì, 17 agosto 2021, 16:35

Il mercato di Cinquale anche d'inverno, anzi un po' di più.

martedì, 17 agosto 2021, 14:50

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i nuovi casi positivi, da martedì 10 a lunedì 16 agosto, sono 1.837 di cui 1.731 non vaccinati (pari al 95%), 36 solo con prima dose (pari al 2%) e 60 vaccinati con ciclo completo (pari al 3%).

martedì, 17 agosto 2021, 10:49

Continua il cinema alla spiaggia Green Beach di Cinquale con "Io, l'Altro" la rassegna cinematogratica d'autore gratuita promossa dal Comune di Montinoso con la direzione artistica di Francesco Menconi.

lunedì, 16 agosto 2021, 23:10

Nel borgo medievale di Mulazzo è in scena La Tosca di Giacomo Puccini: un racconto che si snoderà tra il Sagrato della Chiesa di Piazza Dante e la Torre di Piazza Malaspina, due luoghi suggestivi e perfettamente contestualizzati alla narrazione dell’Opera.

lunedì, 16 agosto 2021, 23:01

Come sono definiti gli accessi alle zone sensibili del Parco nazionale dell'Appennino? Come è possibile conciliare presenza dell'uomo e tutela ambientale? Cosa si può fare di diverso a beneficio di cittadini e dell'ambiente? Con questi obiettivi il Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano ha organizzato un particolare meeting pubblico, online, per discutere,...

lunedì, 16 agosto 2021, 23:01

Presa di posizione da parte dei Giovani Democratici di Carrara, nei confronti degli atti di violenza accaduti a Marina di Carrara, nelle ultime ore: Come Giovani Democratici vorremmo condannare fermamente questi gesti. Questi avvenimenti purtroppo sono sempre più frequenti, ma ci troviamo in obbligo di far notare come non si...