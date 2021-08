Arriva la fiera di San Rocchino 2021

mercoledì, 11 agosto 2021, 17:39

La fiera di San Rocchino? Anche per l'estate 2021 – il tradizionale appuntamento al Cinquale per salutare l'estate e abbracciare l'anno che viene – ci sarà.

Ci sarà il prossimo 17 agosto con centoventisei i banchi dislocati lungo la costa e un'area dedicata alla manifestazione che comprende tutta via Gramsci e via della Libertà, «sostegno alle attività commerciali in un momento complicato ma sarà necessario il massimo rispetto di tutte le regole anticontagio – spiega il Sindaco Gianni Lorenzetti – così come è assolutamente indispensabile che ognuno di noi abbia senso civico e senso di responsabilità nei confronti di tutte le persone, le famiglie che saranno presenti e vorranno partecipare».

«Non potevamo permetterci di perdere questa manifestazione – spiega l'Assessora Eleonora Petracci – non potevamo tirarci indietro, è stato un lavoro intenso e faticoso da parte di tutti noi e sopratutto degli uffici ai quali va il mio sentito ringraziamento. Un lavoro che abbiamo portato avanti nell'ottica di sostegno a un settore duramente colpito dalla pandemia come quello degli operatori dei mercati e delle fiere e di aiuto e promozione delle nostre attività e di tutti gli esercizi che, in occasione della fiera, potranno sicuramente avere un maggior afflusso di clienti e turisti, naturalmente nel rispetto delle regole».

A chiarire i punti e le modalità degli accessi alla fiera ci ha pensato il Governo, l'accesso a sagre e fiere, anche locali, è consentito infatti "esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 in base all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021" i controlli avverranno a campione e "sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi".

Per quanto riguarda la circolazione, con ordinanza è stato istituito il divieto di immissione su via Gramsci da via Germelli, via Grillotti, Vua Cateratte, Via Manzoni, via Del Freo e via Matteotti dalle 03.00 del 17.08.21 fino alle 07.00 del 18.08.21.

«I controlli sui commercianti e gli operatori saranno capillari – afferma il Comandante della Polizia Municipale Mazzino Martinelli – e sono già iniziati. Faremo poi i controlli a campione sui presenti, è bene che sia chiaro che tutti coloro che accedono all'area della fiera devono essere muniti della certificazione verde». Presenti agli accessi anche la Prociv Montignoso, l'Associazione Alpini e Carabinieri in pensione per fornire supporto e informazione sulle modalità di ingresso.