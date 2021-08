Cade in moto: a Cisanello con Pegaso

Altre notizie brevi

martedì, 10 agosto 2021, 18:25

Giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 Massa torna protagonista della terza edizione del Premio Mercurio d’Argento, che anche quest’anno coinvolgerà Marina di Massa e il centro storico con gli appuntamenti in programma: il concorso dedicato ai compositori di musica per l’immagine, i workshop con alcuni dei più giovani e...

martedì, 10 agosto 2021, 17:45

Stamani si è tenuta l’assemblea dei soci della società in house Master Srl che aveva, all’interno dell’ordine del giorno, la nomina del nuovo Amministratore Unico, a causa della scadenza del Dott. Panesi Corrado. La scelta per il triennio che verrà è ricaduta sul Dott.

martedì, 10 agosto 2021, 15:45

Anche l’edizione di quest’anno di con-vivere Carrara Festival, che si terrà dal 9 al 12 settembre,avrà uno spazio dedicato ai bambini con numerosi appuntamenti a loro dedicati nei quattro giorni del Festival. Il tema di questa edizione sarà “Cura”e nasce innanzitutto dalla volontà di continuare l’indagine sugli elementi fondanti il...

martedì, 10 agosto 2021, 14:58

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i nuovi casi positivi, da martedì 3 a lunedì 9 agosto, sono 1.593 di cui 1.524 non vaccinati (pari al 95%), 28 solo con prima dose (pari al 2%) e 41 vaccinati con ciclo completo (pari al 3%). Nei sette giorni precedenti i nuovi positivi erano stati 1.578.

martedì, 10 agosto 2021, 14:57

L’iniziativa del progetto “GiovaniSìVaccinano in spiaggia” proseguirà dal 13 agosto lungo la costa toscana della Nord Ovest. Oggi, intanto, il camper, adeguatamente attrezzato per somministrare i vaccini anti Covid prenotati sul portale regionale, ha fatto tappa a Fonteblanda, una frazione del Comune di Orbetello in provincia di Grosseto, dove si...

martedì, 10 agosto 2021, 13:14

I cosiddetti Pabe sono al centro di comunicato da parte del partito della Rifondazione Comunista di Massa: "Troviamo normale che l'amministrazione racconti la "sua" verità suiPABE e sull'inquinamento delle sorgenti - scrive - ma è una loro narrazione smentita da loro stessi, da quello che hanno messo nero su bianco".

martedì, 10 agosto 2021, 12:45

In Lunigiana in arrivo due nuovi medici che entreranno a far parte dell’equipe multi professionale dell’Unità Funzionale Cure Palliative.

martedì, 10 agosto 2021, 12:44

Sarà un piccolo grande viaggio in una storia lunga 500 anni quello di giovedì 12 agosto 2021 a Montignoso. Alle 21.00, presso Villa Schiff, saranno presentati infatti i diversi lavori realizzati negli ultimi anni dedicati all'archivio storico del Comune di Montignoso, sostenuti dal Comune, da Archiweb, rete degli archivi della...

martedì, 10 agosto 2021, 12:39

Pontremoli, antica stazione della via Francigena, luogo ricco di storia e di numerose costruzioni medioevali, è impegnata in una gara di solidarietà per il restauro della Chiesa di San Geminiano, edificio medievale dedicato al patrono cittadino.

lunedì, 9 agosto 2021, 16:02

L'Automobile Club Massa Carrara e l'Autoscuola Pontremolese avviano un'importante collaborazione per portare sul territorio della città di Pontremoli i valori e i principi educativi del metodo di formazione Aci ready2go, improntato alla guida sicura e al rispetto delle regole di solidarietà sulla strada.