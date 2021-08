Chiuso il Check-point in Viale XX Settembre, in località Stadio

mercoledì, 11 agosto 2021, 14:00

Al fine di effettuare interventi di manutenzione straordinaria presso i locali che ospitano il Check-point in viale XX Settembre, località Stadio a Carrara, l’Amministrazione comunale ha disposto la chiusura del punto info per alcuni giorni, in attesa della conclusione degli interventi che dovrebbe risolversi a breve.

Scusandosi per il disagio, il Comune ricorda che sono attivi gli altri punti di informazioni e accoglienza turistica: quello in piazza Alberica a Carrara, aperto tutti i giorni dalle ore 18:00 alle 23:00, telefono 335 8343272, il Punto Blu presso la sede dell’Autorità Portuale in viale Colombo, a Marina di Carrara, aperto tutti i giorni dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 18:00 alle 21:00, telefono 335 1047436 e, infine, il punto info in località San Martino, a Carrara, aperto il lunedì mattina dalle 9.30 alle 12.30.

Per ulteriori informazioni turistiche è possibile anche scrivere una mail a infocarrara@comune.carrara.ms.it