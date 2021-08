Cinema in spiaggia d'autore e gratuito

venerdì, 6 agosto 2021, 16:31

In arrivo sulla spiaggia della Green Beach "Io, l'Altro", ovvero la rassegna cinematogratica d'autore gratuita con quattro nuovi appuntamenti da non perdere.

«Torna una manifestazione in cui crediamo fortemente proprio perchè dedicata alla riflessione sulla condizione umana, sulla diversità intesa come elemento imprescindibile della nostra convivenza – spiega l'Assessora Eleonora Petracci – anche quest'anno abbiamo mantenuto la grafica della rassegna ma con una modifica, il pesce in "direzione" contraria ha i colori dell'arcobaleno come sostegno al ddl Zan e come condanna a tutte le discriminazioni. Le pellicole verranno trasmesse alla spiaggia comunale Green Beach gratuitamente tutti i mercoledì alle 21.15 ma con una limitazione dei posti che abbiamo fissato a ottanta, fino ad esaurimento, questo per garantire il massimo rispetto delle distanze anti-Covid-19. Voglio ringraziare anche i gestori dei bagni comunali per la collaborazione che ci hanno dato e continueranno a dare durante gli spettacoli».

«Mi è venuto naturale, dopo un periodo impegnativo come quello che in parte stiamo ancora vivendo scegliere di selezionare film meno impegnativi rispetto a quelli che avevano caratterizzato le rassegne precedenti – ha spiegato Francesco Menconi, Direttore Artistico della manifestazione – la scelta è ricaduta su quattro pellicole capaci di farci riflettere su vari aspetti della realtà e delle relazioni sociali regalandoci al contempo la possibilità di qualche sorriso e di qualche sana risata. Si va dalla commedia giovanile alla questione genitoriale, dal cartone animato per adulti e non alla commedia sull'integrazione razziale e sul relativismo culturale. Come sempre a far da sfondo alle nostre proiezioni sarà il suggestivo scenario della Green Beach di Cinquale, con la sua spiaggia dorata e i lunghi tramonti agostani».

Si parte mercoledì 11 agosto con "Santa Maradona" di Marco Ponti del 2001 con Stefano Accorsi, Libero De Rienzo e Antita Caprioli. Mercoledì 18 agosto "Figli" di Giuseppe Bonito del 2020, con Paola Cortellesi e Valerio Mastrandrea, Mercoledì 25 agosto "Arrietty. Il mondo segreto sotto il pavimento", 2010 di Hirosama Yonebayashi. Mercoledì 1 settembre "La prima pietra" di Rolando Ravello del 2018, con Corrado Guzzanti, Kasia Smutniak, Serra Ylmaz.

Si ricorda che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 105 del 23 luglio 2021 sarà possibile l'ingresso solo ai possessori di certificazione Green Pass.