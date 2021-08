Circolo Trentuno Settembre: "Negare accesso alle spiagge aumenta le disuguaglianze"

sabato, 21 agosto 2021, 18:31

Il libero accesso sulle spiagge di Marina di Massa e la recente rivendicazione da parte del "500 sulla battigia",sono up tema che il circolo Arco 31 settembre, affronta in un comunicato in cui si appoggia l'operazione effettuata dal comitato e si sottolinea la precaria situazione del numero di spiagge libere sul litorale massese: "Il litorale di Massa ècertificato come un esempio negativo a livello nazionale - si legge nel comunicato- per la carenzadi spiagge libere, che sono state ridotte ulteriormente con le sceltedell'amministrazione Persiani. La Riviera Apuana oscilla tra il 90,3%di spiagge in concessione di Massa e il 97% di Montignoso come indicatodal "Rapporto Spiagge 2021" di Legambiente".Il circolo fa inoltre presente che la fruizione del mare e della spiaggia è benefica per la salute fisica e psichica e il creare disparità, privilegiando le spiagge a pagamento, è nocivo, oltre che dal punto di vista sociale, anche per il benessere comune."Cancellare le spiagge libere- prosegue - significa impedire alle persone comuni digodere di un'esperienza bella e rilassante che non dovrebbe essereriservata a uso esclusivo di chi ha abbastanza soldi. E' ancora piùgrave che questo sia accaduto dopo il confinamento dovuto alla pandemia,con una destra alla prima esperienza amministrativa che ha mostrato ilsuo approccio muscolare e privatistico contro i beni comuni. Una destra irritante - continua che governa cercando di impedire un bagnogratuito nel mare o nel fiume a coloro che non hanno o non voglionospendere soldi per tuffarsi in un bene di proprietà pubblica.L'esperienza amministrativa- conclude - delle destre verrà ricordata per avertolto ai massesi tutto ciò che è comune e condiviso come spiagge,fontane, piazze, parchi, verde, asili, parcheggi e presto altri pezzidelle Alpi Apuane. amministrativa che agisce contro gliinteressi e i diritti collettivi"