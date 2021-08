Con-vivere Carrara festival, boom di prenotazioni

giovedì, 26 agosto 2021, 13:32

È iniziato il conto alla rovescia per l'edizione 2021 di con-vivere Carrara Festival. Lunedi scorso, 23 agosto, sono partite le prenotazioni per poter assistere agli eventi del festival. E subito si sono registrati numeri incredibili: nel primo giorno, oltre mille prenotati in poche ore. Con numeri interessanti anche nei giorni successivi che mostrano il grande interesse da parte del pubblico per questo evento. Numeri che in proiezione fanno ipotizzare il tutto esaurito per la manifestazione. Tutte le iniziative in programma a con-vivere sono a ingresso gratuito e sarà possibile prenotare il posto per gli incontri e gli eventi anche durante i giorni del festival in presenza di posti ancora disponibili. Il personale scolastico e gli studenti, potranno richiedere l'attestato di partecipazione alle conferenze e agli incontri di parola a cui parteciperanno (non verranno considerati i concerti, le attività dello spazio bambini e i laboratori), spuntando le relative voci in fase di prenotazione. Durante il festival, verrà digitalmente vidimata la presenza agli eventi e, finita la manifestazione, riceveranno, all'email da indicata, il relativo attestato.

Per accedere alle platee sarà necessario essere in possesso del Green pass (vaccinazione anti Covid-19, tampone molecolare o antigenico rapido negativo nelle ultime 48 ore, certificato di guarigione dal Covid negli ultimi 6 mesi). Il Green pass verrà esibito al momento dell'ingresso in platea unitamente a un documento di identità in corso di validità. La misura è prevista dal Decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, art. 3, e vale anche per spettacoli all'aperto (Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, art. 5).