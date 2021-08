Ferri: "Banda larga e digitalizzazione estesa per la Toscana del futuro"

Altre notizie brevi

sabato, 21 agosto 2021, 18:31

Il libero accesso sulle spiagge di Marina di Massa e la recente rivendicazione da parte del "500 sulla battigia",sono up tema che il circolo Arco 31 settembre, affronta in un comunicato in cui si appoggia l'operazione effettuata dal comitato e si sottolinea la precaria situazione del numero di spiagge libere...

sabato, 21 agosto 2021, 10:42

Finalmente è tempo di tornare in sala. A due mesi esatti dalla chiusura estiva, il cinema Garibaldi Carrara riapre le porte, pronto ad accogliere il suo pubblico da giovedi 26 agosto. E sarà una riapertura sotto il segno della spensieratezza e del divertimento.Al Garibaldi Carrara COME UN GATTO IN TANGENZIALE...

venerdì, 20 agosto 2021, 16:02

Per poter accedere alle strutture sanitarie dell’Azienda USL Toscana nord ovest visitatori e accompagnatori dovranno necessariamente mostrare la certificazione verde (Green Pass) per il Covid-19.

giovedì, 19 agosto 2021, 15:49

Faranno tappa a Massa, nella giornata di sabato 21 agosto, i camminatori partiti a metà giugno da Canterbury e diretti a Roma, per la marcia-evento “Via Francigena. Road to Rome 2021. Start Again!” organizzata dall’Associazione Europea delle Vie Francigene – AEVF in occasione del 20° anniversario della sua fondazione e...

giovedì, 19 agosto 2021, 15:48

Tra pochi mesi la Valle di Renara sarà coperta dalla telefonia mobile. L’amministrazione comunale, tramite il settore Ambiente e Innovazione tecnologica dell’assessore Paolo Balloni, dopo aver siglato un accordo con la compagnia telefonica Iliad che stabilisce tempi certi per la realizzazione della infrastruttura necessaria a rispondere alle esigenze della cittadinanza...

giovedì, 19 agosto 2021, 14:01

L'Azienda USL Toscana Nord Ovest rende noto che intende ricercare un immobile/porzione di immobile in locazione passiva, nel Comune di Aulla, per adibirlo a sede delle attività ora svolte presso l’immobile attualmente occupato dal Centro minori e famiglie, affinché possa essere garantita una migliore ubicazione territoriale delle stesse.

giovedì, 19 agosto 2021, 13:20

L'amministrazione comunale di Filattiera, guidata dal sindaco Annalisa Folloni, è nel mirino del consigliere comunale di minoranza Federico Lucchetti (Forza Italia): la questione riguarda, fra l'altro, alcune segnalazioni di utenti che hanno ricevuto sanzioni, dopo essere passati per l'autovelox che si trova in località Scorcetoli nel comune di Filattiera, autovelox...

mercoledì, 18 agosto 2021, 17:49

La mannaia del covid si è abbattuta sulle feste e le sagre: il Pd di Massa Carrara, con rammarico, ha annunciato che per il secondo anno consecutivo, non si terrà il tradizionale appuntamento della festa dell'unità, decisione presa anche per salvaguardare il personale impiegato nell'organizzazione e nelle cucine.

mercoledì, 18 agosto 2021, 17:47

Riccardo Bruschi di Forza Italia Carrara, in una nota stampa, ha evidenziato l'esistenza di un bando di gara della regione Toscana, finalizzato a coinvolgere giovani ed associazioni del terzo settore, per progetti che abbiano come soggetto la legalità, finalizzato anche alla prevenzione di atti di criminalità: il bando ha una...

mercoledì, 18 agosto 2021, 17:44

La scrittrice dialogherà con Silvia Cervia nell'ambito della rassegna 'con-vivere prima(e)dopo' al giardino di Palazzo Binelli giovedì 26 agosto.