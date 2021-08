Ferri: "Grande attenzione del governo per la nostra provincia"

Altre notizie brevi

giovedì, 5 agosto 2021, 16:52

Incontro a Palazzo Ducale stamani con gli Assessori regionali Leonardo Marras, Monia Monni, Alessandra Nardini, il Consigliere regionale Giacomo Bugliani, le Amministrazioni di Massa e Carrara, parti sociali e associazioni di categoria per il tavolo provinciale per la ripresa e il rilancio di Massa-Carrara.

giovedì, 5 agosto 2021, 13:40

Con l’intesa raggiunta nel corso della Conferenza Stato-Regioni è stata stabilita la ripartizione del fondo complementare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il settore portuale.

giovedì, 5 agosto 2021, 13:33

mercoledì, 4 agosto 2021, 16:58

Un sistema di allarme sonoro da attivare in caso di aggressione per avvertire il servizio 118 e le forze dell'ordine. E' quello che hanno avuto in dotazione i 70 medici della continuità assistenziale (la ex guardia medica) in servizio nell'AUSL Toscana nord ovest.

mercoledì, 4 agosto 2021, 16:53

L'Azienda USL Toscana nord ovest informa che la dottoressa Valentina Paoli, medico di famiglia dell'ambito territoriale di Massa-Montignoso, ha cessato la propria attività il 28 luglio 2021.

martedì, 3 agosto 2021, 14:15

La direzione comunale del Pd di Carrara, in una nota stampa, richiama sulla necessità di aprire una nuova stagione politica, soprattutto in vista delle elezioni 2022: "Lavoriamo per scegliere una candidatura che superi una troppo lunga stagione di stagnazione politica, programmatica e amministrativa e che punti decisamente sulla partecipazione e...

lunedì, 2 agosto 2021, 17:58

Un'estate funestata da molti incidenti stradali nella Lunigiana: oggi pomeriggio all'una e un quarto presso Filattiera ennesimo incidente che ha visto coinvolta una moto e un'auto. Ad avere la peggio il motociclista trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pontremoli.

lunedì, 2 agosto 2021, 17:41

ASMIU ringrazia Misericordia San Francesco Massa per aver concesso gli spazi per realizzare l'Infopoint relativo alla distribuzione delle tessere per le nuove isole ecologiche automatizzate e per la nuova zona di raccolta domiciliare.Con l'occasione ricordiamo a coloro i quali non hanno potuto recarsi all'Infopoint che presso la nostra sede è...

lunedì, 2 agosto 2021, 15:27

Giovedì 5 agosto, alle 21.00, ad Avenza nel Giardino di Casa Pellini, sotto la Torre di Castruccio Castracani, si terrà la presentazione di Figli d'Arte, il nuovo libro di Renato de Rosa.Si tratta di un'opera molto cara all'autore, perché è il frutto di sei anni di ricerche genealogiche e artistiche...

sabato, 31 luglio 2021, 22:25

"Di fronte ad una situazione sanitaria che vede, in maniera progressiva, lo smantellamento della sanità pubblica e territoriale occorre fare qualcosa. A nulla sono servite in queste anni le firme raccolte e le interrogazioni presentate in tutti gli organi e a tutti i livelli, dai Comuni alla Regione".