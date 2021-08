'Figli d'Arte' giovedì 5 agosto ad Avenza

Altre notizie brevi

martedì, 3 agosto 2021, 14:15

La direzione comunale del Pd di Carrara, in una nota stampa, richiama sulla necessità di aprire una nuova stagione politica, soprattutto in vista delle elezioni 2022: "Lavoriamo per scegliere una candidatura che superi una troppo lunga stagione di stagnazione politica, programmatica e amministrativa e che punti decisamente sulla partecipazione e...

lunedì, 2 agosto 2021, 17:58

Un'estate funestata da molti incidenti stradali nella Lunigiana: oggi pomeriggio all'una e un quarto presso Filattiera ennesimo incidente che ha visto coinvolta una moto e un'auto. Ad avere la peggio il motociclista trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pontremoli.

lunedì, 2 agosto 2021, 17:41

ASMIU ringrazia Misericordia San Francesco Massa per aver concesso gli spazi per realizzare l'Infopoint relativo alla distribuzione delle tessere per le nuove isole ecologiche automatizzate e per la nuova zona di raccolta domiciliare.Con l'occasione ricordiamo a coloro i quali non hanno potuto recarsi all'Infopoint che presso la nostra sede è...

sabato, 31 luglio 2021, 22:25

"Di fronte ad una situazione sanitaria che vede, in maniera progressiva, lo smantellamento della sanità pubblica e territoriale occorre fare qualcosa. A nulla sono servite in queste anni le firme raccolte e le interrogazioni presentate in tutti gli organi e a tutti i livelli, dai Comuni alla Regione".

sabato, 31 luglio 2021, 18:56

Cosimo Maria Ferri interviene sulla vicenda di Carrara Fiere: Fiera IMM, approvare il bilancio è stato il minimo sindacale, un obbligo giuridico, sono mancati però una seria autocritica del Comune di Carrara e della Regione Toscana, idee e progetti per il futuro.

venerdì, 30 luglio 2021, 14:28

Progetto dell’Idrovora di Poveromo, il Consorzio protagonista e motore di un nuovo percorso di partecipazione, che coinvolgerà cittadini e associazioni.

venerdì, 30 luglio 2021, 14:08

Lunedì 2 agosto, alle ore 21.00, nel giardino di Palazzo Binelli, in via Verdi a Carrara, è in programma la conferenza del Professore Angelo Gemignanisul tema i disagi del Covid tra stress e distanza. Combattiamoli insieme! L’ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria telefonando al numero 335/8343272, da lunedì a domenica,...

giovedì, 29 luglio 2021, 19:15

Italia Nostra sezione Massa-Montignoso scrive al sindaco Francesco Persiani: perché il concorso di idee per il Pomario è stato anticipato di un mese, al 16 agosto? Chiede l'associazione lamentando una procedura scorretta nei confronti di chi pensava di avere maggiore tempo a disposizione vale a dire fino al 15 settembre come...

giovedì, 29 luglio 2021, 15:28

A causa di diversi casi di positività riscontrati tra gli orchestrali nel corso degli ultimi giorni, l’Orchestra del Kazakhstan non ha potuto intraprendere l’attesa tournée in Italia; il concerto previsto per il 1 agosto presso il Parco di Villa Rinchiostra non verrà pertanto effettuato.

giovedì, 29 luglio 2021, 12:26

Da domani, 30 luglio, prende il via nella piazzetta dei Ronchi “Il baule della nonna”, la mostra rassegna del riuso e dello sbaratto con bancarelle di antiquariato e vintage. Inoltre saranno presenti i collezionisti di filatelia e numismatica.